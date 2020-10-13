Модель показала, что ей нечего стесняться

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поразила роскошными видами в микро-бикини

Звезда - любительница самых откровенных купальников, которые можно себе представить, передает Politeka.net. Идеальные формы звезды достойны того, чтобы носить столь смелые наряды.

В этот раз модель предстала в крохотном розовом купальнике, и зеленом порео. Сьенега прикрыла самое интимное крохотными лоскутками ткани. Верх был настолько мал, что едва удерживал непослушный бюст, слегка подпрыгнув на нем.

На тонкой талии идеально сидело парео в сеточку на круглой застежке. Ткань прекрасно подчеркнула стройность Кассандры, а также позволило заглянуть на округлые бедра.

Модель повыше натянула бретельки трусиков. Завершали образ различные аксессуары.

Распущенные волосы, легкий макияж - красотка просто невообразимо хороша.

За 12 часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много комплиментов горячей брюнетке.

"Ты настоящая? Кажется, таких не существует", - написал один из комментаторов.

Напомним, Кассандра Сьенега сидела в красном белье на тонких бретельках. Крохотные лоскутки прикрыли лишь самые сокровенные зоны знаменитости.

Маленький купальник обтянул большую грудь и видно, что ему было тяжело удерживать ее.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в тесном бикини, эффектно демонстрируя роскошную фигуру с разных сторон.

«Купальник был немного тесноватым, но я заставила его сидеть на мне идеально», - говорится в сообщении.

Пользователи сети поддержали звезду, ведь действительно она выглядела в купальнике невероятно.

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