37-летняя актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", заинтриговала новым амплуа
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм трейлер к премьере сезона сериала "Казанова" (чтобы посмотреть ролик, прскролльте вниз).
Ходченковой досталась роль женщины в погонах. Однако, как уже заметно, героиня Светланы - отнюдь не жесткая, а хрупкая девушка, обманутая мужчиной и переживающая личную драму. В какой-то момент она появилась в кадре с синяками и ссадинами на лице - эта деталь только разогрела интерес публики к новому сериалу с участием Ходченковой.
"Любовь зла...", - говорится в подписи к трейлеру на страничке продюсерской кинокомпании, откуда актриса сделала репост.
Пользователи кинулись комментировать, предвкушая классную картину:
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"Это, типа, Ходченкова без макияжа - серая мышь 😆ну-ну. да на нее хоть мешок натяни - видно же, что она красавица"
"Какая же вы необыкновенная актриса! 🌹💋❤️"
"Состав актеров шикарен🔥❤️"
"Очень сильно ждём😻❤"
"Здорово, что не боитесь без макияжа сниматься!🖤"
Ранее мы сообщали, Ходченкова ответила на деликатный вопрос о том, как относится к интимным моментам в фильмах.
"Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится", – заявила в интервью Светлана, поспешив уточнить, что удовольствие от откровенных эпизодов получает лишь с профессиональной точки зрения.
"Если зритель видит сексуальность, нежность и так далее, то мы в постели во время съемок этих сцен тупо ржем. Иногда до такой степени, что нас собрать невозможно. Нас веселит все, что происходит. Для нас это все игра, не по-настоящему", - отметила актриса.
Напомним, что Светлана Ходченкова ошеломила образом леди-босс на красной дорожке: "Красивая такая".
Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова без белья показала идеальный закат: "Хочу обнять и...".
Также Politeka писала, что Светлану Ходченкову застукали в постели с мужем Боярской, актриса заинтриговала: «Уже можно…».