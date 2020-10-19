37-летняя актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", заинтриговала новым амплуа

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм трейлер к премьере сезона сериала "Казанова" (чтобы посмотреть ролик, прскролльте вниз).

Ходченковой досталась роль женщины в погонах. Однако, как уже заметно, героиня Светланы - отнюдь не жесткая, а хрупкая девушка, обманутая мужчиной и переживающая личную драму. В какой-то момент она появилась в кадре с синяками и ссадинами на лице - эта деталь только разогрела интерес публики к новому сериалу с участием Ходченковой.

"Любовь зла...", - говорится в подписи к трейлеру на страничке продюсерской кинокомпании, откуда актриса сделала репост.

Пользователи кинулись комментировать, предвкушая классную картину:

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"Это, типа, Ходченкова без макияжа - серая мышь 😆ну-ну. да на нее хоть мешок натяни - видно же, что она красавица"

"Какая же вы необыкновенная актриса! 🌹💋❤️"

"Состав актеров шикарен🔥❤️"

"Очень сильно ждём😻❤"

"Здорово, что не боитесь без макияжа сниматься!🖤"

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#repost @amediaproduction ・・・ СКОРО на Первом канале. ⠀ 🎥Генеральные продюсеры: Леонард Блаватник, Нелли Яралова Продюсеры: Мария Шухнина, Роман Атанесян Автор сценария: Дмитрий Новосёлов Режиссер-постановщик: Кирилл Белевич В главных ролях: Светлана Ходченкова, Антон Хабаров, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Александр Назаров, Татьяна Белевич, Екатерина Редникова, Светлана Антонова, Ирина Пегова, Олеся Железняк, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Кузьма Сапрыкин, Екатерина Агеева, Кристина Бабченко, Софья Лебедева. ⠀ @svetlana_khodchenkova @anton_xabarov @urgymov.s @katerinashpitsa @amediaproduction @1tv #Казанова #сериалКазанова #1tv #Amedia #Амедиа #АнтонХабаров #СветланаХодченкова #СергейУгрюмов #КатеринаШпица #детектив

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Ранее мы сообщали, Ходченкова ответила на деликатный вопрос о том, как относится к интимным моментам в фильмах. 

"Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится", – заявила в интервью  Светлана, поспешив уточнить, что удовольствие от откровенных эпизодов получает лишь с профессиональной точки зрения.

"Если зритель видит сексуальность, нежность и так далее, то мы в постели во время съемок этих сцен тупо ржем. Иногда до такой степени, что нас собрать невозможно. Нас веселит все, что происходит. Для нас это все игра, не по-настоящему", - отметила актриса.

Напомним, что Светлана Ходченкова ошеломила образом леди-босс на красной дорожке: "Красивая такая".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова без белья показала идеальный закат: "Хочу обнять и...".

Также Politeka писала, что Светлану Ходченкову застукали в постели с мужем Боярской, актриса заинтриговала: «Уже можно…».

 