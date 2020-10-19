37-річна актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", заінтригувала новим амплуа

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram трейлер до прем'єри сезону серіалу "Казанова" (щоб подивитися ролик, прскрольте вниз).

Ходченковій дісталася роль жінки в погонах. Однак, як уже помітно, героїня Світлани - аж ніяк не жорстка, а тендітна дівчина, обдурена чоловіком, та яка переживає особисту драму. У якийсь момент вона з'явилася в кадрі з синцями і саднами на обличчі - ця деталь тільки розігріла інтерес публіки до нового серіалу за участю Ходченкової.

"Любов зла...", - йдеться в підписі до трейлера на сторінці продюсерської кінокомпанії, звідки актриса зробила репост.

Користувачі кинулися коментувати, передчуваючи класну картину:

Популярні новини зараз

Лободу з глибоким декольте застали в обіймах неголеного Артура Пирожкова: фанати бажають любові

"Прийомна мама": фото Пугачової з донькою в однакових беретах викликало ажіотаж

Корольова, Бузова, Брежнєва та інші зірки випадково засвітили свої обличчя без фотошопу: топ вражаючих фото

Харламов, який розлучається, зірвався і жорстко обстібав Христину Асмус, пригадавши ганьбу з "Текстом": "Колишня лікті кусає"
Показати ще

"Це, типу, Ходченкова без макіяжу - сіра миша 😆ну-ну. та на неї хоч мішок натягни - видно ж, що вона красуня"

"Яка ж ви незвичайна актриса! 🌹💋❤️"

"Склад акторів шикарний🔥❤️"

"Дуже сильно чекаємо😻❤"

"Здорово, що не боїтеся без макіяжу зніматися!🖤"

View this post on Instagram

#repost @amediaproduction ・・・ СКОРО на Первом канале. ⠀ 🎥Генеральные продюсеры: Леонард Блаватник, Нелли Яралова Продюсеры: Мария Шухнина, Роман Атанесян Автор сценария: Дмитрий Новосёлов Режиссер-постановщик: Кирилл Белевич В главных ролях: Светлана Ходченкова, Антон Хабаров, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Александр Назаров, Татьяна Белевич, Екатерина Редникова, Светлана Антонова, Ирина Пегова, Олеся Железняк, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Кузьма Сапрыкин, Екатерина Агеева, Кристина Бабченко, Софья Лебедева. ⠀ @svetlana_khodchenkova @anton_xabarov @urgymov.s @katerinashpitsa @amediaproduction @1tv #Казанова #сериалКазанова #1tv #Amedia #Амедиа #АнтонХабаров #СветланаХодченкова #СергейУгрюмов #КатеринаШпица #детектив

A post shared by Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) on

Раніше ми повідомляли, Ходченкова відповіла на делікатне питання про те, як ставиться до інтимних моментів у фільмах. 

"Якщо постільні сцени сценарно виправдані, то я нормально до цього ставлюся. Але я обожнюю постільні сцени. Мені дуже подобається", - заявила в інтерв'ю Світлана, поспішивши уточнити, що задоволення від відвертих епізодів отримує лише з професійної точки зору.

"Якщо глядач бачить сексуальність, ніжність і так далі, то ми в ліжку під час зйомок цих сцен тупо сильно сміємося. Іноді до такої міри, що нас зібрати неможливо. Нас веселить все, що відбувається. Для нас це все гра, не по-справжньому", - зазначила актриса.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова приголомшила образом леді-бос на червоній доріжці: "красива така".

Як повідомляла Politeka, Світлана Ходченкова без білизни показала ідеальний захід: "Хочу обійняти і...".

Також Politeka писала, що Світлану Ходченкову застукали в ліжку з чоловіком Боярської, актриса заінтригувала: "вже можна…».

 