37-річна актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", заінтригувала новим амплуа

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram трейлер до прем'єри сезону серіалу "Казанова" (щоб подивитися ролик, прскрольте вниз).

Ходченковій дісталася роль жінки в погонах. Однак, як уже помітно, героїня Світлани - аж ніяк не жорстка, а тендітна дівчина, обдурена чоловіком, та яка переживає особисту драму. У якийсь момент вона з'явилася в кадрі з синцями і саднами на обличчі - ця деталь тільки розігріла інтерес публіки до нового серіалу за участю Ходченкової.

"Любов зла...", - йдеться в підписі до трейлера на сторінці продюсерської кінокомпанії, звідки актриса зробила репост.

Користувачі кинулися коментувати, передчуваючи класну картину:

"Це, типу, Ходченкова без макіяжу - сіра миша 😆ну-ну. та на неї хоч мішок натягни - видно ж, що вона красуня"

"Яка ж ви незвичайна актриса! 🌹💋❤️"

"Склад акторів шикарний🔥❤️"

"Дуже сильно чекаємо😻❤"

"Здорово, що не боїтеся без макіяжу зніматися!🖤"

Раніше ми повідомляли, Ходченкова відповіла на делікатне питання про те, як ставиться до інтимних моментів у фільмах.

"Якщо постільні сцени сценарно виправдані, то я нормально до цього ставлюся. Але я обожнюю постільні сцени. Мені дуже подобається", - заявила в інтерв'ю Світлана, поспішивши уточнити, що задоволення від відвертих епізодів отримує лише з професійної точки зору.

"Якщо глядач бачить сексуальність, ніжність і так далі, то ми в ліжку під час зйомок цих сцен тупо сильно сміємося. Іноді до такої міри, що нас зібрати неможливо. Нас веселить все, що відбувається. Для нас це все гра, не по-справжньому", - зазначила актриса.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова приголомшила образом леді-бос на червоній доріжці: "красива така".

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