37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова откровенно рассказала, что чувствует во время участия в постельных сценах

Как сообщает Politeka cо ссылкой на СтарХит, женщина призналась, что нормально относится к съемкам в таких эпизодах.

"Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится", – говорит Ходченкова.

Однако, уточняет знаменитость, удовольствие от откровенных эпизодов она получает лишь с профессиональной точки зрения.

"Если зритель видит сексуальность, нежность и так далее, то мы в постели во время съемок этих сцен тупо ржем. Иногда до такой степени, что нас собрать невозможно. Нас веселит все, что происходит. Для нас это все игра, не по-настоящему", – утверждает актриса..

Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова, которая снималась в нескольких фильмах производства "Квартал 95", заинтриговала пикантным кадром

У себя в Инстаграм актриса опубликовала анонс нового фильма с ее участием. Сделать она это решила весьма экстравагантным способом. Ходченкова поделилась кадром, на котором лежала в ванной с грязью. Видно было, что актриса совсем голая, но интимные места прикрыты серой жидкостью. Ходченкова соблазнительно двигала ножкой.

"Любовь без размера", - подписала актриса кадр.

Недавно Светлана Ходченкова поделилась роскошным кадром, на котором позировала в длинном платье и босоножках. Волосы у актрисы были распущены. Большой разрез придал фотографии пикантности.

37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в нескольких фильмах производства "Квартал 95", похвасталась фигурой в окружении известных мужчин.

Знаменитая блондинка активно строит карьеру, снимаясь в фильмах и сериалах. Для рекламы картин со своим участием звезда нередко посещает различные шоу.

Так, Ходченкова в компании своего коллеги Ивана Колесникова посетила шоу "Вечерний Ургант", соответствующий снимок был обнародован в официальной группе программы.

Для своего выхода Светлана выбрала розовый топ, который имел необычный крой - в нем был лишь один рукав, а из-за отсутствия второго - оголилось плечо.

Казалось, что игривая актриса не надела белья под топ и щеголяла с идеальными формами в компании красавцев.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Классная", "Светлана красавица! Деток ей выносит суррогатная мама. Фигура останется до 100 лет как у девушки. 💕💞", "Не очень люблю российские комедии, но Ходченкова шикарна! В «Куприне» мощна, а в «Секте» покорила окончательно. Выдающаяся игра! И актриса!👏🏻👏🏻", "Я очень жду фильм "На острие". Светлана замечательно сыграла", "Если честно она как то поднадоела в фильмах и сериалах", "Ходченкова роскошна.🔥", "Ура !!!Мой однокурсник и моя любимая партнёр - Актриса в одном выпуске 🔥🔥🔥🔥 !!!", - написали пользователи сети.

Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", впечатлила ярким фото с подругами. Знаменитость опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с актрисой Дарьей Мороз и еще одной своей коллегой.

Ходченкова поздравила Мороз с днем рождения: "Даша, С Днём Рождения!!! Сияй! Люби! Созидай!!! @d_moroz 🥳❤️"

В кадре Светлана выделилась темным нарядом: длинноногая красавица позировала в черных классических брюках со стрелками, такого же цвета коротком топе и накинутом на плечо пиджаке, а также остроконечных туфельках.

Подруги же по обе стороны от нее козырнули стильными светлыми нарядами.

Напомним, что Светлана Ходченкова ошеломила образом леди-босс на красной дорожке: "Красивая такая".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова без белья показала идеальный закат: "Хочу обнять и...".

Также Politeka писала, что Светлану Ходченкову застукали в постели с мужем Боярской, актриса заинтриговала: «Уже можно…».