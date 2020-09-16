Звезда фильмов "Квартал 95", 37-летняя актриса Светлана Ходченкова впечатлила ярким образом на красной дорожке кинофестиваля

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Актриса выбрала весьма необычный образ для появления на фестивале. Она отказалась от вечернего платья, отдав предпочтение брючному костюму и кедам от модного дома Dior. Появление на вечере любимицы публики в таком виде вызвало настоящий фурор в сети.

«Премьера фильма «Скажи ей» режиссёр А. Молочников», - подписала снимок Ходченкова.

За час фото актрисы собрало более 8 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

«С премьерой! Очень ждём в прокате!», «Главное Улыбка, хотя образ тоже хорошо», «Светлана, как вам удаётся с годами становиться все краше?», «Красивая такая», «Самый крутой лук на Кинотавре. Здорово, что фильм тепло встретили первые зрители, журналисты. Искренние поздравления, Светлана!», «Интересно, почему изделия от Dior всегда выглядят так, как будто предназначены для человека противоположного пола. Да шикарные, да стильные, но...», «Кеды зачетные», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова озадачила сильной худобой на одном из свежих фото. Актриса поделилась фото, на котором предстала в несколько несуразном виде.

Напомним, что раздетая Светлана Ходченкова пошалила в постели, едва прикрыв прелести подушкой: «Что за тигрица!».

Как сообщала Politeka, эффектная Светлана Ходченкова выделилась на фоне подруг неожиданным образом.

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова ошеломила новым образом роковой женщины: «Важно уметь…».