37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в нескольких фильмах производства "Квартал 95", заинтриговала кадром с чужим мужем

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала весьма пикантный кадр. Эффектная блондинка лежала в кровати с известным актером Максимом Матвеевым, который является мужем Елизаветы Боярской.

Артисты лежали на белых простынях. Светлана закрыла глаза, а Матвеев смотрел на нее и улыбался. Стоит отметить, что они довольно близко находились друг к другу в тот момент, когда их сфотографировали.

«Уже можно... «СПОЙЛЕР». СКОРО», - оставила загадочную подпись под постом Ходченкова.

Фото парочки вызвало бурную реакцию среди поклонников актрисы. Многие предположили, что это кадр из нового фильма или спектакля. Фолловеры напомнили, что Светлана уже играла с Максимом в одном из фильмов.

«Славно как», «Оооо:) Сразу вспомнился фильм «Любит - не любит» Клима Шипенко)», «Обожаю ваш дуэт со времен «любит не любит», «Очень талантливая актриса», «я думала, что это Юлия Пересильд», «Очень красивый кадр!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова впечатлила ярким фото с подругами. Актриса решила поздравить с днем рождения свою коллегу Дарью Мороз, поделившись в сети совместным фото.

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