Известная актриса Светлана Ходченкова показала себя и рассказала про осень

На фото красотка позировала в голубом платье на яхте. Светлана развернулась спиной, а волосы оставила распущенными. Ходченкова была в наряде с открытыми плечами и совсем без обуви. Звезда фильмов "Квартал 95" смотрела на море, показавшись на яхте. Вид получился очень нежным и романтическим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"... осенние колебания ...", - подписала фото звезда.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"какая же вы прекрасна", "Очень красивый кадр", "Какая нежность. Хочу обнять вас и не отпускать", "Великолепная Светлана!", "Какая красноречивая спина!", "Как у Вас получаются все фотографии такие красивые", "Фото - супер. Море, закат. Вы прекрасны", "Как всегда Вы бесподобны", "Невероятная красота, это просто восторг".

Сообщалось, что известная актриса Светлана Ходченкова показала себя и рассказала о премьере.

На фото Светлана позировала в длинном платье и босоножках. Волосы у красотки были распущены, а в наряде присутствовал большой разрез, через который можно заметить идеальные ножки.

Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" ошеломила образом леди-босс на красной дорожке

А еще Politeka писала, что эффектная блондинка из фильмов "Квартал 95" выделилась на фоне подруг неожиданным образом

Также Politeka сообщала, что блондинка из фильмов «Квартала 95» ошеломила новым образом роковой женщины



