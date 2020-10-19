"Это уже цирк, а не шоу"

Восьмой выпуск 4-го сезона шоу "Танці з зірками" вышел в эфир 18 октября

За победу билось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу, поскольку в 7 эфире никто шоу не покинул.

На этот раз участники танцевали под хиты Верки Сердючки, которая также стала четвертой приглашенной судьей проекта и звездным гостем восьмого эпизода.

Особенностью 8 выпуска стала замена пары: вместо Позитива и Юлии Сахневич вышли экс-учасники Арам Арзуманян и Тоня Руденко, поскольку первые еще до сих пор болеют китайским вирусом.

В результате, в зоне риска оказались: больные Позитив и Юлия Сахневич, вместо которых выступили Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Сергей Танчинец и Яна Цибульская и Оля Фреймут с Ильей Падзиной.

В шаге от вылета зрители спасли солиста рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", а вот двум другим парам пришлось исполнять "танец за жизнь".

Поскольку Позитив и Сахневич находились дома на самоизоляции, вместо них снова вышли на паркет Арам и Тоня. Участники без подготовки одновременно исполнили джайв.

Судьи сделали выбор в пользу Ольги Фреймут и Ильи Падзины.

«На самом деле, за Арама я сейчас не могу голосовать, за Позитива, видимо, будет неправильно. Оля Фреймут», - сказала Екатерина Кухар.

«Я бы с удовольствием посмотрел настоящий батл Оли и Позитива и там не было все так однозначно. И мне кажется, Позитиву было бы еще что показать в шоу. Но физически имеем то, что имеем, Позитива нет сегодня здесь на паркете, поэтому я отдаю свой голос Ольге Фреймут», - добавил Влад Яма.

Таким образом, проект покинула пара Позитив и Юлия Сахневич.

Отметим, судя п комментариям на странице проекта в Инстаграм новый поворот на шоу ошарашил зрителей.

«Сколько можно Олю оставлять?», «Позитива, конечно, сегодня оценивать не за что, но БЛИН вы с этой фреймут издеваетесь будто, давайте ее каждый раз оставлять будем, так и в финал протащим», «Это уже цирк, а не шоу. Имейте совесть и уважайте своих зрителей!!! У всех есть глаза и все видят что Фреймут и танцы - это оксиморон! Выбирать между бревном и реально харизматичной парой- это чисто политическое решение!!!», «Зачем тогда надо было Арама с Тоней просить танцевать вместо Леши с Юлей,если у жюри один ответ,их нет тут, значит мы за Олю», «Абсурднее танца за жизнь еще не было», - пишут в Сети.

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