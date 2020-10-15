"Выгнать их надо было давно, а держат ради..."

Телеведущая Ольга Фреймут оскандалилась своим поведением на шоу "Танці з зірками"

В Сети не утихают разгоряченные споры относительно выступлений телеведущей.

«Прошлый танец был лучшим за все выступления Фреймут. А этот станцевала опят как бревно. Если бы не Винник то Оля ушла бы ещё тогда. И про батл с Кухар это она серьезно? Ей до Кати, как до луны. И в плане танцев и в плане держать удар достойно. И это я не поклонница Кухар», «ООО нет, извините, но это полный ужас 😓😓😓техники никакой», «Бревну пора домой😂», «Нет, самая слабая пара. Выгнать их надо было давно, а держат ради хайпа», - комментируют последнее выступление телеведущей на шоу.

В то же время другие пользователи Сети в восторге от танцев дерзкой ревизорши.

«Ольга Фреймут очень красиво танцует», «С каждой неделей все лучше и лучше», «Оля умничка», - пишут в Сети.

Напомним, в седьмом эфире «Танцев» Фреймут бросила вызов судье Екатерине Кухар. Это произошло после того, как балерина заявила, что во время исполнения Фреймут ча-ча-ча «в ее движениях не было грации, а в бедрах – сексуальности».

В ответ Фреймут не сдержалась и пригласила Кухар на танцевальный батл, чтобы посмотреть, кто из них сексуальнее.

Напомним, Ольга Фреймут призналась на "Танцях з зірками" в роковой ошибке: "Меня прокляли".

Как сообщала Politeka, Фреймут жестко осадили в сети за выходку на «Танцях з зірками», кадры позора: «Хуже базарной бабы»

Также Politeka писала, что Фреймут в отчаянии решилась на опрометчивый шаг после ссоры с Кухар: «Она вообще борзая».