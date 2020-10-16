Судья шоу «Танці з зірками», прима-балерина Екатерина Кухар появилась в компании других украинских звезд 

Прима-балерина приняла участие в шоу "Кто сверху", откуда поделилась несколькими яркими кадрами, сообщает Politeka.net.

В Частности, звезда была на программе со своим мужем, Александром Стояновым. Также артистка принимала участие в шоу вместе с певицами Тиной Кароль и TAYANNA. Ведущей проекта была Леся Никитюк, которая также сфотографировалась с женской командой, а позже был сделан общий снимок участников. В этот раз женской команде, кроме указанного Стоянова, противостояли ведущий Юрий Горбунов и певец Владимир Дантес. 

"«Кто сверху?» празднует 10 лет и мы вместе с ними! 🎉
Включайте ... и смотрите кто победит в битве за ловкость, ум и интуицию: мальчики или девочки? 😜

Как вы считаете, кому достанется победа? 🏆", - подписала фото Кухар. 

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«Хто зверху?» святкує 10 років і ми разом з ними!🎉 Вмикайте @novy_channel о 19:00 та дивіться хто переможе у битві за спритність, розум та інтуїцію: хлопці чи дівчата?😜 ⠀ Як ви вважаєте, кому дістанеться перемога?🏆 ⠀ #хтозверху10

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A post shared by Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official) on

За 50 минут пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев. 

"Я Как всегда мегасекс😁 на последнем", "Ну, с таким составом, однозначно девчонки 🤗", "Уже жду выпуск )", "Вау 🤩 Тина😍😍", "Мне кажется или собрали самых милых и харизматичных девушек страны? 😏😍😍", "Какие вы все классные 👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹", - написали пользователи сети. 

Напомним, Екатерина Кухар и ее супруг позировали на балконе в кофтах, прижимаясь друг к другу. Александр нежно целовал жену, оба улыбались и выглядели счастливыми. 

"Хочу оставить эти фото, как воспоминание о тех днях, когда мы принадлежали только друг другу!♥️...", - написала прима-балерина. 

Пользователи сети тут же осыпали комплиментами пару. 

Напомним, Кухар после "Танців з зірками" надела балетную пачку и показала свое мастерство

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Также Politeka писала, что поскандалившую с Кухар и Ямой Фреймут заподозрили в договорняке