Восьмий випуск 4-го сезону шоу "Танці з зірками"вийшов в ефір 18 жовтня

За перемогу билося 8 пар, але в кінці одна повинна була покинути шоу, оскільки в 7 ефірі ніхто шоу не покинув.

Цього разу учасники танцювали під хіти Вєрки Сердючки, яка також стала четвертою запрошеною суддею проекту і зірковим гостем восьмого епізоду.

Особливістю 8 випуску стала заміна пари: замість позитиву і Юлії Сахневич вийшли екс-учасники Арам Арзуманян і Тоня Руденко, оскільки перші ще досі хворіють китайським вірусом.

В результаті, в зоні ризику опинилися: хворі Позитив і Юлія Сахневич, замість яких виступили Арам Арзуманян і Тоня Руденко, Сергій Танчинець і Яна Цибульська і Оля Фреймут з Іллею Падзіною.

За крок від вильоту глядачі врятували соліста рок-групи "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", а ось двом іншим парам довелося виконувати "танець за життя".

Оскільки Позитив і Сахневич перебували вдома на самоізоляції, замість них знову вийшли на паркет Арам і Тоня. Учасники без підготовки одночасно виконали джайв.

Судді зробили вибір на користь Ольги Фреймут та Іллі Падзіни.

"Насправді, за Арама я зараз не можу голосувати, за позитиву, мабуть, буде неправильно. Оля Фреймут", - сказала Катерина Кухар.

«Я б із задоволенням подивився справжній батл Олі і позитиву і там не було все так однозначно. І мені здається, Позитиву було б ще що показати в шоу. Але фізично маємо те, що маємо, позитиву немає сьогодні тут на паркеті, тому я віддаю свій голос Ользі Фреймут», - додав Влад Яма.

Таким чином, проект покинула пара Позитив і Юлія Сахневич.

Відзначимо, судячи з коментарів на сторінці проекту в Instagram новий поворот на шоу ошелешив глядачів.

"Скільки можна Олю залишати?", "Позитиву, звичайно, сьогодні оцінювати нема за що, але блін ви з цією фреймут знущаєтеся ніби, давайте її кожен раз залишати будемо, так і в фінал протягнемо», «це вже цирк, а не шоу. Майте совість і поважайте своїх глядачів!!! У всіх є очі і всі бачать що Фреймут і танці - це оксиморон! Вибирати між колодою і реально харизматичною парою - це чисто політичне рішення!!!", "Навіщо тоді треба було Арама з Тонею просити танцювати замість Льоші з Юлею, якщо у журі одна відповідь, їх немає тут, значить ми за Олю», «Абсурдніше танцю за життя ще не було», - пишуть в мережі.

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