Судья шоу «Танці з зірками», прима-балерина Екатерина Кухар рассказала о своих достижениях на новой должности

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Кухар опубликовала целый отчет о том, что ей удалось сделать на должности директора Киевского государственного хореографического училища за 100 дней. Свой пост она сопроводила весьма необычным снимком. На фото Кухар стоит в окружении юных балерин на фоне обшарпанных стен. Именно таким, по рассказам Кухар, она приняла училище.

Стоит отметить, что фото получилось весьма мрачным.

Кухар отметила, что ей удалось начать ремонт в учебном корпусе, найти новых преподавателей, начали закупать оборудование и подключили интернет в классы.

«Всем неравнодушным спасибо за вашу моральную и материальную поддержку! Конечно, все было бы быстрее и легче, если бы не эпидемия. Но нам хватает сил! Это будет долгий путь, но очень вдохновленный и ресурсный для каждого из нас!», - отметила воодушевленная Кухар.

В комментариях ей оставили массу теплых отзывов о ее работе.

«Женщина пришла и порядок навела. Вы умничка!», «Радуемся вместе с Вами за ваши достижения!», «Молодец, Катя! Так и нужно - поступками, а не словами», «Сил вам», «Горжусь тобой», - пишут люди.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" устроила страстные развлечения на улице: "Хоть бы Оля Фреймут поняла...".

Как сообщала Politeka, скандальную Фреймут застукали за странным занятием с Кухар из «Танців з зірками».

Также Politeka писала, что Кухар и Фреймут схлестнулись на "Танцях з зірками", на танцполе будет жарко.