View this post on Instagram

Гусарские будни. В кадре один , за кадром армия. Съёмочный процесс сериала «Гусар», завтра новая 11 серия кстати. Крайне неожиданная для Григория Савельевича кстати. Не буду спойлерить, но она будет не похожа на остальные. Ну я вам ещё напомню завтра )