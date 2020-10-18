Шоумен показал, что ничего не стесняется

Скандальный российский актер Гарик Харламов после развода с актрисой Кристиной Асмус «покраснел» и показал съемки нового сериала

Кадры знаменитость опубликовал в Instagram, передает Politeka.

«Гусарские будни. В кадре один, за кадром армия. Съёмочный процесс сериала, завтра новая 11 серия кстати. Крайне неожиданная для Григория Савельевича кстати. Не буду спойлерить, но она будет не похожа на остальные. Ну я вам ещё напомню завтра», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно покрасневшего Харламова, который почему-то решил «развалиться» посреди съемочного процесса. При этом он обводит камерой съемочную группу, которая суетится вокруг него.

«А у Гарика есть уже новая девушка или он никому не нужен?», «Сколько еще эта хре*ь будет идти, закрывай хватит», «ритузы украли», «Гарик, не теряйте времени зря – вздремни», - пишут пользователи.

До этого мы рассказывали, что звезда Comedy Club Гарик Харламов показал, как проходили пробы грима для съемки в сериале

Так, Гарик Харламов опубликовал архивные снимки со съемочной площадки сериала "Гусар", сделанные два года назад.

Напомним, что разведенный Харламов ошеломил резким похудением и новым образом: «Похорошел, помолодел прям».

Как сообщала Politeka, Харламова после развода с Амсус застукали за срамным занятием, сеть кипит: «Дожился…».

Также Politeka писала, что разведенного Гарика Харламова жестко осадили за пошлую роль, сеть кипит: «После первой серии подташнивало».