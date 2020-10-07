Скандальный российский актер и шоумен Гарик Харламов ошеломил сеть новой выходкой в неординарном образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Музыкальная пауза между дублями…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Харламов сидит за столом с бутылкой алкоголя, танцуя при этом на камеру.

«Дожился», «Эх...Асмус...такого мужчину потеряла...ха, как про ноутбук какой-то», «извините, конечно, мне одной показалось, что главная героиня - копия Асмус?», «Посмотрела еще серию, ну мучение... Примитивно, почему ж так примитивно? Ваш юмор обожвю, но по моему вас втянули в какую авантюру с этим сериалом», «без обид, Гарик», - пишут пользователи сети.

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Анонс сериала начинается с весьма пикантной сцены, в которой Харламов в роли гусара подходит к эффектной блондинке в белом платье, и начинает прижиматься к ней. Девушка пытается оттолкнуть актера, но тот не унимается, пытается задрать ей юбку, проговаривая: «Завтра со сватами приеду, клянусь».

За два часа анонс сериала собрал почти 300 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики.

Напомним, что Харламову нашли эффектную замену фигуристой Кошкиной и Асмус, фото красотки: "Сердцеедка".

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