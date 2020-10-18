Шоумен показав, що нічого не соромиться

Скандальний російський актор Гарік Харламов після розлучення з актрисою Христиною Асмус "почервонів" і показав зйомки нового серіалу

Кадри знаменитість опублікував в Instagram, передає Politeka.

"Гусарські будні. У кадрі один, за кадром армія. Знімальний процес серіалу, завтра Нова 11 серія до речі. Вкрай несподівана для Григорія Савелійовича ДО РЕЧІ. Не буду спойлерити, але вона буде не схожа на інші. Ну я вам ще нагадаю завтра", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно почервонілого Харламова, який чомусь вирішив «розвалитися» посеред знімального процесу. При цьому він обводить камерою знімальну групу, яка метушиться навколо нього.

"А у Гаріка є вже нова дівчина або він нікому не потрібен?", "Скільки ще ця хре*ь буде йти, закривай вистачить», «рітузи вкрали», «Гарік, не втрачайте часу даремно – подрімай», - пишуть користувачі.

До цього ми розповідали, що зірка Comedy Club Гарік Харламов показав, як проходили проби гриму для зйомки в серіалі

Так, Гарік Харламов опублікував архівні знімки зі знімального майданчика серіалу "Гусар", зроблені два роки тому.

Нагадаємо, що розведений Харламов приголомшив різким схудненням і новим образом: «покращав, помолодшав прям».

Як повідомляла Politeka, Харламова після розлучення з Амсус застукали за сором'язливим заняттям, мережа кипить: «дожився...».

Також Politeka писала, що розведеного Гаріка Харламова жорстко взяли в облогу за вульгарну роль, мережа кипить: «після першої серії нудило».