Звезда Comedy Club Гарик Харламов показал, как проходили пробы грима для съемки в сериале

Соответствующие снимки российский шоумен опубликовал в своем Instagram.

Так, Гарик Харламов опубликовал архивные снимки со съемочной площадки сериала "Гусар", сделанные два года назад.

На них можно увидеть, как с помощью грима Гарик Харламов неожиданно перевоплощался в "гусара". Более того, из-за смены гримеров у шоумена Comedy Club были разные варианты бороды и усов.

"2 года назад. Пробы грима на сериал «Гусар». Разные гримеры искали разного гусара. Одни даже нашли Эдуарда Сурового. Смотрите 9 и 10 серию нашего сериала «Гусар» , сегодня в 20:00 на ТНТ. Следующую серию вы сможете посмотреть только в понедельник. Не пропускайте", - говорится в подписи к архивным снимкам.

Перевоплощение Гарика Харламова пришлось по душе поклонникам, из-за чего они завалили публикацию восторженными комментариями.

"Такая чушь, за такую херню получают бешеные деньги...", "Шикарный сериал", "Да уж куда там пропускать. Уж родной стал, прям как Штирлиц в детстве", "Гарик лучший, жду с нетерпением вечера, чтобы увидеть новые серии, очень не хочется, чтобы сериал быстро закончился", "Усы гусара украшают, усы гусара в бой идут", "Гарик, ты как всегда жжешь", "Гусар - бомба", "Седой на Сталина похож", - ответили фанаты в комментариях.

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