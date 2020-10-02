Известный российский актер и шоумен Гарик Харламов произвел фурор своим свежим фото

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Харламов поделился забавным снимком, на котором сидел в компании легендарного персонажа из мультфильма – Волка из «Ну, погоди».

Как известно, комик будет озвучивать этого персонажа в новой экранизации. Фанаты уже успели высказать восторг по поводу нового образа артиста, который ему идеально подходит.

«Теперь смотрим в одну сторону», - подписал снимок артист.

Стоит отметить, что под фото началось бурное обсуждение похудевшего Харламова. Поклонники заметили, что после развода с актрисой Кристиной Асмус комик сбросил очень много лишних килограмм. У него пропал второй подбородок и живот.

«Гар, дружище, че то ты схуднул», «Ну, Гарик, погоди», «Похудел, похорошел, помолодел прям», «Красавчик, убеждаюсь вновь и вновь!!! Побед нереальных !!!», «Как вы постройнели!!!», «Одно лицо!», «Исхудал как! Блин! Я понял! Хочешь схуднуть-разводись!)», «Зайца выглядываете?», «Похудел)», «Ну, Гарик, Ну, Похудел!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов ошеломил новой ролью. Он поделился анонсом сериала, в котором играет гулящего гусара. По сюжету фильма он попадает в будущее, где с ним происходят разные интересные ситуации.

Напомним, что разводящийся Гарик Харламов получил в нос от актрисы-красотки: "Даже пошла кровь".

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".

Также Politeka писала, что потолстевший Харламов с трудом уместил лицо в кадр и насмешил сеть: "В депутаты подался?".