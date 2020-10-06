39-летний российский комик Гарик Харламов нарвался на жесткую критику из-за своего нового проекта

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал анонс, во время которого призвал поклонников смотреть сериал «Гусар» со своим участием.

«Полчаса до рейса, мы почти у взлетной полосы!», - подписал видео Харламов, намекая, что скоро по телевизору начнется новый сериал с его участием.

Стоит отметить, что несмотря на комплименты от преданных поклонников, под постом оставили массу слов критики. Люди не оценили новый сериал с комиком, назвав его пошлым и ужасным.

«Гарик, я посмотрел и это ни фига не смешно», «Да твой сериал ни о чем! Тупой юмор», «Гарик, сериал говно знатное», «Гарик жжёт», «Мммдааа... Не ожидал такого говна. После первой серии подташнивало, после 5 минут второй серии чуть не выкинул комп в окно. Остановись, мир и так деградирует», «Не зашёл», «Посмотрел две серии, без обид слабенько», - пишут пользователи сети.

Как известно, по сюжету фильма гусар в исполнении Харламова попадает в будущее, где его ждут различные пикантные ситуации. Критики сразу же сравнили фильм с советской картиной «Иван Васильевич меняет профессию». По мнению пользователей сети, сериал вышел очень пошлым и низкопробным.

Напомним, что Харламова после развода с Асмус застукали с эффектной блондинкой, сеть кипит: «Откровенная пошлость».

Как Politeka писала, что разведенный Харламов ошеломил резким похудением и новым образом: «Похорошел, помолодел прям».

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