Все пары будут танцевать танцы под легендарные хиты ⭐️. Я как всегда буду внимательно смотреть, чтоб подготовить на завтра свой очередной видео обзор☝️🧐💃🏽. С нетерпением буду ждать от ребят сумашедшей энергетики, зажигательных танцев, полного взаимопонимания в паре. Удачи вам дорогие🙏💃🏽, не подведите своих фанатов. Ну а пока решила вспомнить наши танцы под легендарные хиты @v_serduchka с @yuriy_tkach @lastochkin_igor и Влодимиром Остапчуком с прошлых сезонов🤪🤩🤣💃🏽 Кстати,какой дуэт и танец вам запомнился больше всего?! 1. Ткачача от Ткача 2. Танго от Ласточкина 3. Народное диско от Остапчука #илонагвоздева #танціззірками #танці #ilonagvozdeva #dancingwiththestars #dance #сердючка #веркасердючка