32-летняя хореограф из "Танців з зірками" Илона Гвоздева порадовала фанатов забавными моментами, произошедшими на паркете шоу

Как передает Politeka.net, недавно ставшая во второй раз мамой танцовщица опубликовала видеонарезку из самых запоминающихся кадров былых сезонов (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В частности, Илона напомнила, как зажигала по песни Верки Сердючки с юмористом из "Квартал 95" Юрием Ткачом, КВН-щиком Игорем Ласточкиным и шоуменом Владимиром Остапчуком.

"Сегодня на @tanci1plus1 8 эфир и тема «Вечір Сердючки». Все пары будут танцевать танцы под легендарные хиты ⭐️. С нетерпением буду ждать от ребят сумасшедшей энергетики, зажигательных танцев, полного взаимопонимания в паре. Ну а пока решила вспомнить наши танцы под легендарные хиты @v_serduchka с @yuriy_tkach @lastochkin_igor и Влодимиром Остапчуком с прошлых сезонов🤪🤩🤣💃🏽 Кстати, какой дуэт и танец вам запомнился больше всего?! 1. Ткачача от Ткача; 2. Танго от Ласточкина; 3. Народное диско от Остапчука", - подписала кадры Гвоздева, призывая фанатов выбирать.

Пользователи не заставили себя долго ждать и определились в комментариях:

"Найбільша бомба для мене Ткачача від Ткача🔥 дуже круто було, я була на цьому ефірі, емоції переповнювали, дякую за цей номер💃🏼🤗😍❤️"

"Илоне супер респект!!! Это ж нужно уметь не только не перекрыть комедийный талант своих партнеров, а и так выгодно и вкусно его преподнести. Идеальная партнерша и Артистка!!!🌹🔥❤️"

"С Юрой Ткачом однозначно 👍🔥, все гармонично в вашей паре и данном "номере"

"запомнился дуэт "Танго от Ласточкина", уж очень красивый танец😍❤️"

"Всі😍😍😍Але трішки більше сподобалося диско з Вовою Остапчуком)🔥"

"Боже. Какие ноги"

"Да и сейчас без тебя "Танці з 🌟" уже не те..."

"Илоночка, ваши танцы вообще невозможно забыть, вы пример и гордость сезонов🤩💖💋"

Напомним, что Илона Гвоздева крупно пожалела о своих словах о Поляковой: "Меня мама по-другому воспитывала".

А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева огорошила кадрами из палаты сразу после рождения сына: «Успела…».

Также Politeka сообщала, что Илона Гвоздева с ребенком на руках решилась на откровение: «Все перевернулось с ног на голову».