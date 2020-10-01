Бывшая участница шоу «Танці з зірками», хореограф Илона Гвоздева публично извинилась перед Ольгой Поляковой и ее матерью

Соответствующее обращение появилось на странице танцовщицы в «Инстаграм».

Гвоздева утверждает, что ее слова были вырваны из контекста и истолкованы неправильно.

«Я хотела бы внести ясность в ситуацию, которая произошла совсем недавно с упоминанием Оли Поляковой в одном из моих интервью и последующими не совсем корректными перепечатками, основанными на словах вырванных из контекста моего ответа. Заранее приношу извинения, если мои высказывания могли в какой-то степени обидеть Олю, ее честь или достоинство ее семьи🙏. Ничего подобного, что в итоге вызвало такой ажиотаж в СМИ, не подразумевалось», - написала хореограф.

Кроме того, Гвоздева принесла извинения и матери Поляковой.

«Также, пользуясь случаем, хочу извиниться перед мамой Оли (Светланой Ивановной),которую так или иначе могла затронуть эта история, я считаю, что она воспитала замечательную дочь, которой может гордиться. Прошу прощения, что мои подобные комментарии СМИ использовали в таком русле и огорчили вас», - добавила экс-участница «Танців з зірками».

Отметим, Ольга Полякова поставила "лайк" этому посту Гвоздевой.

Напомним, речь идет об интервью, в котором Гвоздева рассказывала, почему не публикует фото, на которых позирует обнаженной. В частности, против такого контента выступает ее муж, но и сама танцовщица, не хотела бы, чтобы на ее страницу подписывались только ради пикантных кадров

«Опять-таки, никого не хочу обидеть, но я, к примеру, не Оля Полякова. У нее это четко выстроенный образ, она так себя несет. Может при этом раздеться и выставить фото себя голой. Меня мама по-другому воспитывала. На меня могут смотреть мои дети», - заявила Гвоздева.

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