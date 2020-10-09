Бывшая участница шоу «Танці з зірками», хореограф Илона Гвоздева поделилась сокровенным

Как передает Politeka.net, соответствующий пост появился на странице знаменитости в Instagram. Гвоздева показала свои фото с дочуркой.

«Для меня быть мамой - это самая важная и сложная миссия в моей жизни, это постоянный стимул к совершенству, мотивация идти всегда дальше, как бы не было тяжело и что бы ни случилось, быть примером всегда и во всем для дочери, в вопросах воспитания следовать исключительно материнской интуиции и жизненному опыту», - поделилась откровением Гвоздева.

Экс-участница «Танців…» отметила, что появление ребенка кардинально изменило ее жизнь.

«Когда в моей жизни появилась это 👧, все словно перевернулось с ног на голову, ровно в эту же минуту я осознала, что теперь я не одна, теперь вся моя жизнь так или иначе вращается вокруг этой малышки и это кайф🙏💃🏽. Для этой крошки я целый мир», - написала она.

Гвоздева добавила, что несмотря на то, что у нее уже есть ребенок, но появления сына она ждет с волнением.

«Сейчас я в предвкушении появления новой жизни и сыночка и вскоре я стану мамой двоих деток, чувствую неимоверное счастье и волнение одновременно, знаете почему, потому что я вроде бы уже знаю как быть мамой доченьки, но абсолютно 🤷🏽‍♀️, как быть мамой сына», - отметила хореограф.

В Сети пишут, что Гвоздева - прекраснеая мать, а также осіпают комплиментами ее дучь-модницу.

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