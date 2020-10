View this post on Instagram

Всем спасибо мы ДОМА 👨‍👩‍👧‍👦 Спасибо всем моим родным и близким за заботу,переживания, ожидания🙏 Спасибо моим подписчикам за поддержку, приятные слова и мотивацию,без вас мои дни в роддоме не были бы такими весёлыми ☝️🤪 Спасибо @roddom_adonis за профессионализм, качество,заботу и любовь, дай Бог,чтоб в стенах вашего роддома появлялось как можно больше «детского крика» и рождалось ещё больше семей 🥰🙏🤰🏻 Спасибо @khomiachukivan за сына и дочь,ЛЮБЛЮ💃🏽😍 Спасибо моему сынуле 👼,который выбрал меня своей мамочкой😊, я постараюсь не подвести тебя и вырастить тебя достойным и хорошим человеком🤗. Welcome to the 🌍 DOMINIK🙏 Ну и, конечно же,спасибо мне за меня🙈🤪, я это сделала 🤰🏻✅ #илонагвоздева #гвоздевабеременность #роды #роддомадонис #новаяжизнь #рождение #рождениеребенка