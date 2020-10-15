Бывшая участница шоу «Танці з зірками», хореограф Илона Гвоздева поделилась сокровенным

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала видео, на котором были запечатлены самые трогательные моменты знакомства новорожденного сынишки со старшей сестричкой и мужем. На видео попал новорожденный мальчик, которого Илона назвала Доминик, а также радостная реакция дочки Валерии.

«Всем спасибо мы ДОМА. Спасибо всем моим родным и близким за заботу, переживания, ожидания. Спасибо моим подписчикам за поддержку, приятные слова и мотивацию, без вас мои дни в роддоме не были бы такими весёлыми», - отметила Гвоздева.

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За час пост Илоны посмотрели больше 16 тысяч раз. В комментариях звездной семье оставили массу слов поддержки.

«Счастья вам, и суперсилы)», «Чудесная семья! Счастья и процветания!», «Какие глаза у вашего мужа! Такая любовь, нежность и благодарность во взгляде. Аж прослезилась от умиления», «Слезы на глазах...очень счастлива за Вас... здоровья вам и вашей всей семье», «Поздравляю!!! Так трогательно», "Невероятные", - пишут пользователи сети.

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Всем спасибо мы ДОМА 👨‍👩‍👧‍👦 Спасибо всем моим родным и близким за заботу,переживания, ожидания🙏 Спасибо моим подписчикам за поддержку, приятные слова и мотивацию,без вас мои дни в роддоме не были бы такими весёлыми ☝️🤪 Спасибо @roddom_adonis за профессионализм, качество,заботу и любовь, дай Бог,чтоб в стенах вашего роддома появлялось как можно больше «детского крика» и рождалось ещё больше семей 🥰🙏🤰🏻 Спасибо @khomiachukivan за сына и дочь,ЛЮБЛЮ💃🏽😍 Спасибо моему сынуле 👼,который выбрал меня своей мамочкой😊, я постараюсь не подвести тебя и вырастить тебя достойным и хорошим человеком🤗. Welcome to the 🌍 DOMINIK🙏 Ну и, конечно же,спасибо мне за меня🙈🤪, я это сделала 🤰🏻✅ #илонагвоздева #гвоздевабеременность #роды #роддомадонис #новаяжизнь #рождение #рождениеребенка

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Как известно, Илона стала первой участницей шоу «Танці з зірками», которая вышла на паркет на позднем сроке беременности.

Илона Гвоздева

Напомним, что Илона Гвоздева крупно пожалела о своих словах о Поляковой: "Меня мама по-другому воспитывала".

А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева огорошила кадрами из палаты сразу после рождения сына: «Успела…».

Также Politeka сообщала, что Илона Гвоздева с ребенком на руках решилась на откровение: «Все перевернулось с ног на голову».