Бывшая участница шоу «Танці з зірками» и хореограф Илона Гвоздева стала мамой во второй раз

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мама мальчика», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке видно руку Гвоздевой, которая держит детскую бирочку, на которой написан вес и рост малыша. Ребенок родился с ростом 52 см и весом 3040 грамм.

«Успела», - говорится в сообщении.

Также Гвоздевы поделилась кадрами, на которых смотрит свое любимое танцевальное шоу. Однако поклонники не могли что-либо сказать, поскольку ролик был опубликован в Сторис.

До этого мы рассказывали, что хореограф Илона Гвоздева поделилась сокровенным. Знаменитость показала свои фото с дочуркой.

«Для меня быть мамой - это самая важная и сложная миссия в моей жизни, это постоянный стимул к совершенству, мотивация идти всегда дальше, как бы не было тяжело и что бы ни случилось, быть примером всегда и во всем для дочери, в вопросах воспитания следовать исключительно материнской интуиции и жизненному опыту», - поделилась откровением Гвоздева.

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