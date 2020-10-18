32-річна хореограф із "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова порадувала фанатів кумедними моментами, що відбулися на паркеті шоу

Як передає Politeka.net, танцівниця, яка нещодавно стала вдруге мамою, опублікувала відеонарізку з найбільш пам'ятних кадрів минулих сезонів (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Зокрема, Ілона нагадала, як запалювала під пісні Вєрки Сердючки з гумористом з "Квартал 95" Юрієм Ткачем, КВН-щиком Ігорем Ласточкіним і шоуменом Володимиром Остапчуком.

"Сьогодні на @tanci1plus1 8 ефір і тема "Вечір Сердючки". Всі пари будуть танцювати танці під легендарні хіти ☺️. З нетерпінням буду чекати від них божевільної енергетики, запальних танців, повного взаєморозуміння в парі. Ну а поки вирішила згадати наші танці під легендарні хіти @v_serduchka з @yuriy_tkach @lastochkin_igor і Влодимиром Остапчуком з минулих сезонів☺ До речі, який дует та танець вам запам'ятався найбільше?! 1. Ткачача від Ткача; 2. Танго від Ласточкіна; 3. Народне диско від Остапчука", - підписала кадри Гвоздьова, закликаючи фанатів вибирати.

Користувачі не змусили себе довго чекати й визначилися в коментарях:

"Найбільша бомба для мене Ткачача від Ткача🔥 дуже круто було, я була на цьому ефірі, емоції переповнювали, дякую за цей номер💃 🤗 😍❤️"

"Ілоні супер респект!!! Це ж треба вміти не тільки не перекрити комедійний талант своїх партнерів, а й так вигідно і смачно його піднести. Ідеальна партнерка і артистка!!!🌹🔥❤️"

"З Юрою Ткачем однозначно👍 🔥, все гармонійно у вашій парі і даному "номері"

"запам'ятався дует "Танго від Ласточкіна", вже дуже гарний танець😍❤️"

"Всі 😍😍😍 але трішки більше сподобалося диско з Вовою Остапчуком)🔥"

"Боже. Які ноги"

"Та й зараз без тебе "Танці з 🌟" вже не ті..."

"Ілоночка, ваші танці взагалі неможливо забути, Ви приклад і гордість сезонів 🤩 💖 💋 "

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова крупно пошкодувала про свої слова про Полякової:"мене мама по-іншому виховувала".

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