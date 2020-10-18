38-летняя украинская певица Надежда Мейхер, участница шоу "Танці з зірками" разгорячила публику жаркой латиной

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показала одно из своих последних выступлений на паркете танцевального шоу (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Мейхер исполнила латиноамериканский танец вместе со своим партнером Кириллом Васюком. Певица задрала ногу выше головы, закинув ее на напарника, продемонстрировав чудеса пластики, за чем последовал и сам горячий танец.

"Лечить - так лечить! Любить - так любить! Гулять - так гулять! Танцевать- так танцевать! 😂 А мы продолжаем с @kyryll_v наше авантюрно-увлекательно- развлекательное «путешествие» под названием #танціззірками", - подписала кадры Мейхер.

Пользователи пришли в восторг, засыпав надежду комплиментами в комментариях:

"100 раз посмотрела и ещё буду смотреть этот танец!!!!! Просто класс глаз не оторвать 💞💞💞 такие крутые! Вы лучшие! За такие танцы я точно буду голосовать💥💥💥"

"Сколько страсти и огня!!!!💣"

"Энергетика 🔥Танцуете шикарно 👍"

"Богиня паркета!❤️ Техника на уровне профессионала, харизма зашкаливает. Желаю триумфальной победы ✌"

"👍🏻 Завораживаете своими движениями 😍"

"Пластика невероятная!!! 👍"

Ранее мы сообщали, Мейхер опубликовала в Инстаграм фото вместе с Васюком, на которых прижалась к партнеру всем телом - трудно поверить, что такая страсть всего лишь актерская игра. От комментариев не удержалась певица Оля Полякова.

"Обожаю🔥", - написала та, на что Мейхер ответила: "Взаимно, Оленька!❤️".

"Вы любите друг друга? Или просто танцы?"; "Сильнейшая пара!!! Только из за вас смотрю #танцiззiрками - очень сильно подняли уровень проекта!"; "Надежда! Вы эталон женской красоты, сексуальности, ума, элегантности и всего что только есть в женщине!!!", - отреагировали другие поклонники шоу.

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