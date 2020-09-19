Надежда в новом образе была непохожа на себя

Известная украинская певица Надежда Мейхер восхитила нежным преображением рядом с молодым танцором

Как известно, бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер спустя 14 лет решила снова поучаствовать в проекте Танцы со звездами. Певица говорит, что за это время много чего поменялось и недавно поклонники сами смогли в этом убедиться.

Несколько часов назад зажигательная артистка показала лучшие кадры со своего выступления в последнем эфире. В нем она блистала в невесомом тонком платье, расшитом камнями и блестками. Исполняя танец, Мейхер сразила нежностью образа.

«Приветствуем Вас дорогие мои Инстаграм-цы... Не устану повторять , что мы с @kyryll_v безмерно благодарны за Вашу эмоциональную поддержу, за ваши голоса, Любовь и Уважение... Вы вдохновляете Нашу пару для новых свершений, интересных номеров...♥️♥️♥️ В каком танцевальном направлении хотите Нас увидеть ???😉💃🏻💃🏻💃🏻», - написала Надежда под постом.

Поклонники ответили сразу:

«❤️❤️как всегда на высоте 👌», «Какая Вы красивая пара🌺 а ваши руки в танце это просто потрясающе🔥🔥🔥», «Надя, вы бесподобны!!!!🌺», «Восхитительно и божественно прекрасно. Вы самая гармоничная и эмоциональная пара на проекте! Удачи, вдохновения и победы!», «Самая бомбическая пара!!! Надя Вы лучшая Превратились в конфетку!!!», «🔥🔥🔥🔥Божественный танец, такая искра между вами в танце, Браво!!!👏👏👏👏👏❤️», «Хип Хоп 🔥 аргентинское танго 🔥 квикстеп 🔥», «Это твой муж?».

До этого звезда опубликовала фото со своим партнером по шоу "Танці з зірками", Кириллом Васюком. Звезда позировала в обтягивающем черном топе с игривіми завязками посередине. Из-под смелого наряда торчала кокетливая сеточка с длинными рукавами.

Также звезда была в черных мини-шортах с заклепками и красивых чулках. Наряд подчеркнул невероятные изгибы и оголил красивые части тела.

"Жутко нравится это фото... На нем я вижу единение, страсть к общему делу... Готовность идти вдвоем до конца вопреки и невзирая. Готовность много трудиться, заполняя каждый танец разными эмоциями, дабы оставить яркий след в сердце каждого из Вас♥️♥️♥️♥️ Люблю!", - написала Мейхер.

За час пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев:

"Крутая пара", "Супер!", "Шикарная... 💃🏻", "Вообще бомба💣💣💣💣💣💣👍👍👍👍👍", "Такое фото не может не нравится!!!! Красавчики!!! Надя - невероятная красотка!!! 🔥🔥🔥", "Какая вы красивая, невероятно просто", "Вспомнили наряды группы Виа Гра ? Я точно ведь я просто обожаю песни группы . Наденька вы просто огонь 💥🔥❤️💋".

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