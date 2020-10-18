38-річна українська співачка Надія Мейхер, учасниця шоу "Танці з зірками" розпалила публіку жаркою латиною

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показала один зі своїх останніх виступів на паркеті танцювального шоу (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Мейхер виконала латиноамериканський танець разом зі своїм партнером Кирилом Васюком. Співачка задерла ногу вище голови, закинувши її на напарника, продемонструвавши чудеса пластики, слідом за чим пішов й сам гарячий танець.

"Лікувати - так лікувати! Любити - так любити! Гуляти - так гуляти! Танцювати - так танцювати! 😂 А ми продовжуємо з @kyryll_v нашу авантюрно-захопливо-розважальну "подорож" під назвою #танціззірками", - підписала кадри Мейхер.

Користувачі прийшли в захват, засипавши надію компліментами в коментарях:

"100 разів подивилася і ще буду дивитися цей танець!!!!! Просто клас очей не відірвати 💞 💞 💞 такі круті! Ви найкращі! За такі танці я точно буду голосувати 💥 💥 💥 "

"Скільки пристрасті і вогню!!!!💣"

"Енергетика 🔥танцюєте шикарно 👍"

"Богиня паркету!❤️ Техніка на рівні професіонала, харизма зашкалює. Бажаю тріумфальної перемоги ✌"

"Зачаровуєте своїми рухами 😍"

"Пластика неймовірна!!! 👍"

Раніше ми повідомляли, Мейхер опублікувала в Instagram фото разом з Васюком, на яких притулилася до партнера всім тілом - важко повірити, що така пристрасть всього лише акторська гра. Від коментарів не втрималася співачка Оля Полякова.

"Обожнюю🔥", - написала та, на що Мейхер відповіла: "взаємно, Оленька!❤️".

"Ви любите один одного? Або просто танці?"; "Найсильніша пара!!! Тільки через вас дивлюся # танціззірками - дуже сильно підняли рівень проекту!"; "Надія! Ви еталон жіночої краси, сексуальності, розуму, елегантності і всього що тільки є в жінці!!!", - відреагували інші шанувальники шоу.

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