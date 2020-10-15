38-летняя певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер разгорячила публику страстными фото в компании спортивного красавчика

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в горячих сценических образах вместе с партнером по проекту "Танці з зірками" Кириллом Васюком.

Чувственная и пышногрудая Мейхер прижалась к танцору всем телом, полностью вживаясь в роль.

"Иногда мне кажется, что всю свою жизнь я то и делаю, что провожу над собой разного рода эксперименты... Только мои трое прекрасных Чуда, мои дети, это Дар Божий, уже только по этому стоит верить в Бога... В остальном же, я как неугомонный «научный сотрудник» «химичу» со своей жизнью. И невозможно себя остановить, всё тянет к испытаниям и возможностям человека. А где же предел?! — Посмотрим! Жизнь покажет! Дорогие мои! И Вам огромная благодарность, за то, что поддерживаете меня во всех моих творческих экспериментах", - раскрылась перед пользователями Надежда.

Комментирующие засыпали красотку похвалами, не удержалась даже певица Оля Полякова. "Обожаю🔥", - написала та, на что Мейхер ответила: "Взаимно, Оленька!❤️".

"Вы любите друг друга? Или просто танцы?" - "Просто танцы..."

"Сильнейшая пара!!! Только из за вас смотрю #танцiззiрками - очень сильно подняли уровень проекта!"

"Надежда! Вы эталон женской красоты, сексуальности, ума, элегантности и всего что только есть в женщине!!!"

"ты самая талантливая из всех виагра которые были и будут, вы танцуете, вы поёте, вы достойно всегда себя ведёте, молодец"

"Надя, просто 🔥🔥🔥, столько страсти и эмоций в одном взгляде,а танцы вообще невероятные🔥"

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