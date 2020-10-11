Украинская певица Санта Димопулос рассказала о том, как готовилась к новому танцу на «Танцях з зірками»

Звезда поделилась своим опытом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Димопулос рассказала, что при подготовке к новому выпуску она целую неделю «едва успевала дышать».

«Растяжка, правильное дыхание, куда идет рука, куда нога… куда иду я?! Я иду навстречу новой себе. Такой собранной, отдающейся процессу и увлеченной тем, что я делаю, – я еще не была. «Танцы…» открывают мне новую меня, новые границы моих собственных возможностей, о которых я даже не подозревала… Это новая Санта, с которой я только знакомлюсь», - рассказала экс-солистка ВИА-Гра.

Санта также поделилась снимком в своем танцевальном платье. Наряд из черного кружева с короткой юбкой как нельзя лучше подчеркнул знойную внешность красотки.

Поклонники Димопулос тут же принялись обсуждать ее пост.

«Идеал женской красоты!!! И талант конечно же)», «Санта, не вижу победителей в шоу, кроме Вашей пары. Но жизнь непредсказуемая! В любом случае успейте насладиться танцем. И не бросайте танец после! Вперёд, чёрная пантера!», «Красотка, хорошо получается тело огонь», «Вы такая огненная заряжаете своей энергетикой, восхищаюсь», «Удачи вам!! Вы одна из моих фавориток! Огонь и страсть», - пишут люди.

Напомним, фаворитка Кухар из "Танців з зірками" Димопулос свела с ума рельефами в смелом платье: "Черная пантера".

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