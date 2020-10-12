Украинские исполнительницы и экс-солистки группы «ВИА Гра» Санта Димопулос и Надежда Мейхер удивили страстным поцелуем на «Танцях з зірками»

Как передает Politeka.net, участницы танцевального проекта решили очень страстно завершить свой общий танец, слившись в длинном поцелуе. Как известно, на шоу девушек постоянно сравнивают, поэтому они решили сойтись в танцевальном батле, в конце которого шокировали публику поцелуем. Это стало ясно из комментариев под видео танца на Ютуб.

«Надя! Санта! Что это было?»,

«До чего ж лицемерные личности, за спинами меряются кто круче, а как встали в пару так сестры не разлей вода. Как по мне, поцелуй был лишним»,

«Нужно было разные платья, хотя бы по цвету. Поцелуй лишний... Уже не знают чем выделиться»,

«Поцелуй считаю лишним, добавили сценаристы, для хайпа и этим испортили концовку танца, но в целом было огонь»,

«Их поцелуй даст этому видео выйти в тренды украинского ютуба! Санта взяла инициативу в свои руки!))) Видно характер!», - пишут пользователи сети.

Не сдержался и судья шоу Григорий Чапкис, который не оценил порыв женщин.

«У вас плохой финал. Целуются женщины…В Испании этого нет», - отметил 90-летний хореограф.

Напомним, что Надежда Мейхер в обнимку со знойным красавцем раскрыла все, что думает о "Танцях з зірками": "Я немного грущу...".

А еще Politeka писала, что уязвленная Фреймут бросила дерзкий вызов судье "Танців з зірками" Кухар после новых нападок : "Если меня не выгонят...".

Также Politeka сообщала, что знойная Санта Димопулос поразила откровением о «Танцях з зірками»: «Я даже не подозревала…».