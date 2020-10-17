Актриса Анастасия Шульженко продолжает ловить хайп вокруг скандала с изменой стриптизера Тарзана Наташе Королевой

Девушка, которая во всеуслышанье заявила о романе с Сергеем Глушко, продолжает издеваться над соперницей, унижая ее в соцсетях, передает Politeka.net.

Так, на своей странице в Инстаграм она опубликовала видео, сделанное во время посещения салона красоты. И хвастается Шульженко не столько новым цветом волос, сколько «единственным поющим стилистом России» Романом Спектром.

Тот за спиной у Анастасии спел хит Наташи Королевой «Желтые тюльпаны», где есть слова о том, что эти цветы – вестники разлуки. При этом сама Шульженко многозначительно улыбается в камеру.

В свою очередь подписчики в большинстве высказались критически об увиденном. Они разнесли актрису за недостойное поведение по отношению к обманутой жене стриптизера.

«Настя, когда-нибудь ведь и ты окажешься на месте Наташи. Выйдешь замуж, а у мужа будет любовница, зачем тебе этот стёб 🤨», «А я думала, что вы умнее. Им то плевать на всю вашу канитель, они в порядке, жаль вас! Злость сгубила не одну душу. Остановитесь, не разрушайте себя», «Мне одной за неё стыдно? 🤦🏽‍♀️», «Издеваешься уже открыто, не стоит, потом такая обратка прилетит!», «Тебя умной не назовешь 🤦🤦🤦 самой то не надоело уже?», «и всё-таки что из тебя вырастет, если ты только жизнь начинаешь, а уже столько дров наломала)) над тобой ведь потешаются, а Наташкой восхищаются🤔», – пишут в комментариях.

Напомним, молодая любовница Тарзана после реанимации выдвинула жесткий ультиматум мужу Королевой.

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