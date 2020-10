View this post on Instagram

Спасибо большое самому лучшему стилисту Москвы @romeospektr! Рома, ты волшебник 🔯 ________________________________________________ #ЕслиТыШипыПосеешьВиноградНеСоберёшь #АнастасияШульженко #DontGrowUpItIsaTrap #ShulzhenkoAnastasiya