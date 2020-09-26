Известный на все пространство СНГ 50-летний стриптизер Тарзан с детства готовил себя к другой жизни, но судьба решила иначе

Так, детство и юность нынешнего супруга певицы Наташи Королевой Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред.) прошло в маленьком архангельском городке Мирный, пишет "Комсомольская правда". Его отец был полковником, а мать - сотрудницей НИИ "Новатор". Сам Глушко закончил престижную военно-космическую академию Можайского в Северной столице.

О том, что он будет козырять со сцены и всех экранов мощным торсом и развязными танцами, "маленький, худенький, светленький" Сергей не мог даже и подумать.

Как вспоминают одноклассники, Глушко хорошо учился в школе и был дисциплинирован.

"Он всегда учился просто прекрасно. У меня были тройки, а у него максимум одна-две четверки, и все, - вспоминает одноклассница Сергея Екатерина Биссарова. - Он был таким нормальным советским школьником. Очень хорошо рисовал стен-газеты, лепил брелоки, еще и пел в городском ансамбле".

Ближе к старшим классам мальчик начал заниматься спортом, вытянулся и к нему "потянулись" девчонки.

Известно, что Тарзан с самого детства готовился пойти по стопам отца на военную службу. В частности, мальчик тренировал выносливость, занимаясь лыжами.

"Я Серегу тренировал с 5 по 11 класс, - вспоминает тренер Тарзана по лыжам Василий Чураков. - Он хорошо учился в школе, был в сборной города по лыжным гонкам... У нас были двухразовые тренировки, поэтому Серега вкалывал с детства по-взрослому. Шесть тренировочных дней. Первая тренировка – утром до школы в 6:15 в спортивном зале или бег по три километра, а потом уже вечером на лыжах или кросс по 10-20 километров. Мало, кто знает об этом. Недавно Серега приехал в Мирный с двумя своими учениками из шоу-бизнеса, мы смеялись и вспоминали, как бежали кросс 10 километров при 25-градусном морозе. Эти юные шоумены как услышали это, так им аж поплохело".

С первой женой Еленой Переведенцевой Глушко прожил пять лет, но безденежье разрушило их брак. Одно время, уже будучи офицером и работая на космодроме «Плесецк», он даже был зазывалой в магазине. В один момент будущий Тарзан устал от провинциальной бедности и решил бросить все и поехать покорять Москву. Развод прошел без скандалов. А через нескольке лет слава стриптизера докотилась и до его Мирного. Жители военного городка, как ни удивительно, не стыдятся профессии артита, а, напротив, гордятся им.

"В городе об этом говорили, в местной газете статья была даже про то, как наш земляк ушел в шоу-бизнес! – вспоминает одноклассница артиста Екатерина. - Он хороший, выбился сам, познакомился с Наташей. Я знаю, что у них на самом деле любовь! А если такое (измена – ред.) сейчас случилось, значит это его путь".

Ранее мы сообщали, в семье Наташи Королевой и Тарзана вспыхнул скандал. Последний признался в измене. До этого артистка заявила в полицию о краже драгоценностей на сумму пять миллионов рублей. В преступлении подозреваются две барышни, пришедшие в гости домой к Глушко, пока Королевой не было дома. Одна из девушек, 28-летняя малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, объявила, что является любовницей стриптизера. Более того, она оказалась еще и беременной.

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