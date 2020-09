История с Тарзаном, которого обвиняют в измене Наташе Королевой, получила неожиданное продолжение

Так, популярная телеведущая Ксения Собчак в привычном для себя стиле решила высмеять Сергея Глушко, известного как Тарзана.

В новом выпуске своей программы "Осторожно, новости" Ксения Собчак опубликовала клип-пародию на хит Наташи Королевой "Синие лебеди".

В пародии светская львица нецензурно обрисовала интимные отношения артиста с Анастасией Шульженко, которой приписывают бурный роман с Тарзаном. Помимо этого, Собчак засомневалась в искренности признаний самого Глушко, и в конце клипа решила поддержать возможную любовницу стриптизера.

Сама Анастасия Шульженко поблагодарила Ксению Собчак за поддержку и за юмор в адрес Сергея Глушко.

"Спасибо за юмор, за иронию, за поднятое настроение и улыбку, первый раз за долгое время я смеялась от души", – написала девушка в своем личном Instagram.

"Сначала подумала, что это Королева вживую поет, вот это я понимаю - и над другим постебаться, и себя не забыть", "Смеётся тот, кто смеётся последний! Ксюша не дай бог тебе быть в шкуре Наташи. Синдром Бумеранга ещё никто не отменял", "Классная песня", "Королёва - Женщина с большой буквы, состоявшаяся, независимая, самодостаточная, шикарные формы, внешность, а эта девушка Анастасия: Who are you? - моль на ее фоне", "Ну, Собчак в своëм репертуаре. Не может спокойно пройти мимо чужого грязного белья...", - своеобразно отреагировали пользователи в соцсетях.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тарзан изменил Наташе Королевой.

Через время Сергей Глушко записал видеообращение, в котором подтвердил факт измены и заявил, что им якобы воспользовались две девушки.

Более того, он пригрозил привлечь их к уголовной ответственности.

