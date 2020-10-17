Актриса Анастасія Шульженко продовжує ловити хайп навколо скандалу зі зрадою стриптизера Тарзана Наташі Корольовій
Дівчина, яка привселюдно заявила про роман із Сергієм Глушко, продовжує знущатися над суперницею, принижуючи її в соцмережах, передає Politeka.net.
Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, зроблене під час відвідування салону краси. І хвалиться Шульженко не стільки новим кольором волосся, скільки "єдиним співаючим стилістом Росії" Романом Спектром.
Той за спиною у Анастасії заспівав хіт Наташі Корольової "Жовті тюльпани", де є слова про те, що ці квіти – вісники розлуки. При цьому сама Шульженко багатозначно посміхається в камеру.
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У свою чергу підписники в більшості висловилися критично про побачене. Вони рознесли актрису за негідну поведінку по відношенню до зрадженої дружини стриптизера.
"Настя, коли-небудь і ти опинишся на місці Наташі. Вийдеш заміж, а у чоловіка буде коханка, навіщо тобі цей стьоб🤨", "а я думала, що ви розумніші. Їм то плювати на всю вашу тяганину, вони в порядку, шкода вас! Злість згубила не одну душу. Зупиніться, не руйнуйте себе", "мені одній за неї соромно?", "Знущаєшся вже відкрито, не варто, потім така обратка прилетить!", "Тебе розумною не назвеш 🤦 🤦 🤦 самій не набридло вже?", "і все-таки що з тебе виросте, якщо ти тільки життя починаєш, а вже стільки дров наламала)) з тебе глузують, а Наташкою захоплюються🤔", – пишуть у коментарях.
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