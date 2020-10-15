28-летняя краснодарская актриса Анастасия Шульженко, снискавшая славу любовницы женатого стриптизера Тарзана, нуждается в операции

Об этом заявила представительница девушки медиа-продюсер Диана Бичарова. По ее словам, в результате нанесенной Сергеем Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред.) черепно-мозговой травмы, у Шульженко сильно упало зрение, пишет "Радио Комсомольская правда".

Бичарова отметила, что состояние девушки нестабильно, но не крайне тяжелое, как раньше.

«У Насти упало зрение до минус 12,5. Ей нужна срочная операция на глаза. Это связано с сотрясением мозга после удара господина Глушко», — заявила продюсер.

Ранее сообщалось, что актриса подала заявление в полицию на Тарзана. Согласно адвокату девушки, по факту произошедшего уже был получен листок нетрудоспособности.

В Сети появилось видео, на котором Сергей оттолкнул Анастасию, когда та пыталась попасть за кулисы, чтобы поговорить с экс-любовником наедине.

«Он меня толкнул, я просто не ожидала. Это близкий мой человек, как я могу испугаться идти к близкому человеку без адвоката?», — рассказала она в эфире шоу с Андреем Малаховым.

Напомним, жена Глушко певица Наташа Королева заявила, что муж стал жертвой аферы и его встреча с якобы "любовницей" была всего лишь единожды, и то его "опоили". При этом Шульженко настаивает, что встречалась со стриптизером полтора года.

А совсем недавно Королева огорошила новой порцией откровений. Артистка призналась, что они с мужем рассматривали Анастасию как суррогатную мать для своего второго ребенка. Мол, девушка сама подошла с таким предложением после одного из концертов "Тарзан-шоу".

"В его телефоне она так и записана: "Настя суррогат". Эта тема у нас с Сережей не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении", – поделилась Наташа.

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