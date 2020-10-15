28-летняя Анастасия Шульженко призналась, что испытывала настоящие чувства к Тарзану, который с ней изменял Наташе Королевой

Об этом пишет Стархит.

Если раньше Шульженко рассказывала, что не планировала уводить Тарзана у Наташи Королевой и через некоторое время они планировали расстаться.

То после того, как скандал с изменами подхватили СМИ, 28-летняя девушка неожиданно заявила, что хотела отбить стриптизера у Наташи Королевой.

«Смотрите, такая ситуация: сейчас вам звонит Сергей и говорит, что все осознал и готов уйти к вам. Вы его примете?» — поинтересовался российский шоумен Андрей Малахов у девушки.

28-летняя Анастасия Шульженко, в свою очередь, выдвинула Тарзану ультиматум и рассказала, при каких условиях они могут сойтись с Сергеем Глушко.

«Если он публично принесет мне извинения, я готова на это пойти!» — ответила девушка на вопрос Андрея Малахова.

Напомним, недавно Анастасия Шульженко выставила фото из реанимации. Она пожаловалась на проблемы со здоровьем после "стычки" с Тарзаном.

Ранее Наташа Королева заявила, что Тарзан стал жертвой аферы и его встреча с якобы "любовницей" была всего лишь единожды, и то его "опоили". При этом Шульженко настаивает, что встречалась со стриптизером полтора года.

А совсем недавно Королева огорошила новой порцией откровений. Артистка призналась, что они со стриптизером Сергеем Глушко рассматривали Анастасию как суррогатную мать для своего второго ребенка.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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