Певица не упускает возможности показать себя в лучшем ракурсе

Украинская певица Анна Седокова, которая уже давно обосновалась в Москве, порадовала многочисленных фанатов предварительными результатами конкурса на лучший кавер к ее песне «Самолеты»

Результаты конкурса 37-летняя артистка опубликована на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

Кроме видео с лучшими каверами, артистка поделилась и собственным фото, которое является стоп-кадром из клипа на песню «Самолеты».

На Анне – короткий топ, которые еле удерживает пышную грудь, брюки и полусапожки на тонком каблуке. Певица стоит, расставив ноги и словно стремясь навстречу ветру.

«Было непросто отбирать работы, потому что каждый из вас вкладывает в музыку что-то самобытное, трепетное и такое душевное. Спасибо вам за ваше творчество — оно вдохновляет!», – среди прочего написала Седокова.

Она предложила поклонникам выбрать лучший среди семи вариантов.

«Теперь на ваших плечах судьба конкурсантов, ведь теперь именно вы, да, вы — мои музыкальные эксперты — должны определить лучших из лучших. Нужна ваша помощь!❤️», – подчеркнула певица.

На создание клипа на песню «Самолеты» Седокову вдохновила история Любови Голанчиковой — первой летчицы-испытателя, которая оставила сцену ради авиации. В песне Анна призывает девушек не бояться делать выбор и каждый день идти к своей мечте, несмотря на трудности. В кадре певица в пикантных образах гуляет по взлетной полосе.

Напомним, Седокова прижалась к красавцу-мужу, засветив свои аппетитные «булочки».

Как сообщала Politeka, Седокова в тесном топе поставила мужа на четвереньки на глазах у Павла Воли.

Также Politeka писала, что мокрая Седокова восхитила формами в крохотном наряде с цепями.