Мои любимые и талантливые, привет!❤️ Мы подходим к финалу нашего кавер-конкурса на песню «Самолёты».✈️ Было непросто отбирать работы, потому что каждый из вас вкладывает в музыку что-то самобытное, трепетное и такое душевное. Спасибо вам за ваше творчество — оно вдохновляет! Второй отборочный этап завершён, и по его итогам я отобрала 5 самых лучших! Также я оставила 2 финалистов из первого этапа. И теперь на ваших плечах судьба конкурсантов, ведь теперь именно вы, да, вы — мои музыкальные эксперты — должны определить лучших из лучших. Нужна ваша помощь! Голосовать можно только ОДИН раз ❤️ В карусели 7 работ, и у каждого участника свой порядковый номер от 1 до 7, ниже оставляем список, чтобы вы ничего не перепутали: 1. Екатерина Трибул @tribul_ekaterina 2. Алексей Ширяев @alexeyshiriaev 3. MxB @mxb_sound 4. Валерия Можина @valera_mozhina 5. Ксения Авдеева @kseniya_kiev 6. Лёля @milyolyaa 7. Дуэт Бриджи и Мария @bridgie__singer Пишите в комментариях номер исполнителя! Пусть победит сильнейший!💪🏻 #PROсамолеты