Украинская певица Анна Седокова, которая уже давно обосновалась в Москве, порадовала многочисленных фанатов предварительными результатами конкурса на лучший кавер к ее песне «Самолеты»

Результаты конкурса 37-летняя артистка опубликована на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

Кроме видео с лучшими каверами, артистка поделилась и собственным фото, которое является стоп-кадром из клипа на песню «Самолеты».

На Анне – короткий топ, которые еле удерживает пышную грудь, брюки и полусапожки на тонком каблуке. Певица стоит, расставив ноги и словно стремясь навстречу ветру.

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«Было непросто отбирать работы, потому что каждый из вас вкладывает в музыку что-то самобытное, трепетное и такое душевное. Спасибо вам за ваше творчество — оно вдохновляет!», – среди прочего написала Седокова.

Она предложила поклонникам выбрать лучший среди семи вариантов.

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Мои любимые и талантливые, привет!❤️ Мы подходим к финалу нашего кавер-конкурса на песню «Самолёты».✈️ Было непросто отбирать работы, потому что каждый из вас вкладывает в музыку что-то самобытное, трепетное и такое душевное. Спасибо вам за ваше творчество — оно вдохновляет! Второй отборочный этап завершён, и по его итогам я отобрала 5 самых лучших! Также я оставила 2 финалистов из первого этапа. И теперь на ваших плечах судьба конкурсантов, ведь теперь именно вы, да, вы — мои музыкальные эксперты — должны определить лучших из лучших. Нужна ваша помощь! Голосовать можно только ОДИН раз ❤️ В карусели 7 работ, и у каждого участника свой порядковый номер от 1 до 7, ниже оставляем список, чтобы вы ничего не перепутали: 1. Екатерина Трибул @tribul_ekaterina 2. Алексей Ширяев @alexeyshiriaev 3. MxB @mxb_sound 4. Валерия Можина @valera_mozhina 5. Ксения Авдеева @kseniya_kiev 6. Лёля @milyolyaa 7. Дуэт Бриджи и Мария @bridgie__singer Пишите в комментариях номер исполнителя! Пусть победит сильнейший!💪🏻 #PROсамолеты

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«Теперь на ваших плечах судьба конкурсантов, ведь теперь именно вы, да, вы — мои музыкальные эксперты — должны определить лучших из лучших. Нужна ваша помощь!❤️», – подчеркнула певица.

На создание клипа на песню «Самолеты» Седокову вдохновила история Любови Голанчиковой — первой летчицы-испытателя, которая оставила сцену ради авиации. В песне Анна призывает девушек не бояться делать выбор и каждый день идти к своей мечте, несмотря на трудности. В кадре певица в пикантных образах гуляет по взлетной полосе.

Напомним, Седокова прижалась к красавцу-мужу, засветив свои аппетитные «булочки».

Как сообщала Politeka, Седокова в тесном топе поставила мужа на четвереньки на глазах у Павла Воли.

Также Politeka писала, что мокрая Седокова восхитила формами в крохотном наряде с цепями.