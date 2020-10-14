Популярная украинская исполнительница Анна Седокова поделилась счастливым кадром с мужем

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором стояла в обнимку с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой. Красотка сильно прижалась к мужчине, выставив вперед свою аппетитную «пятую точку».

«Эти дни были чем-то невероятным. Столько опытов с сознанием и психологических наблюдений я совершала раньше за 10 лет. А я думала, я сильная. А вот тебе, Аня. Кто-то говорит, что это цена счастья. Я называю это «отдачей» после выстрела.) Мы прошли и справились», - отметила Седокова, добавив, что подробности этих испытаний расскажет лет в 60.

Менее чем за час пост Седоковой собрал 50 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Прекрасная пара», «Анна, вы чудо, ни на кого не обращайте внимания!», «Красивая пара», «Анечка желаю вам большого огромного счастья», «на этот раз повезло с мужем)», «Такие милые. Счастья вам и вечной любви», «Ты молодец. Будь счастлива», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в своей книге Анна рассказала, что в детстве пережила домогательства отчима. Девушка призналась, что вставила в его стул иголку, чтобы отомстить обидчику.

Напомним, что хищная Седокова скинула халат на улице и эффектно продефилировала в белье: «У твоих ног…».

Как сообщала Politeka, Седокова в тесном топе поставила мужа на четвереньки на глазах у Павла Воли.

Также Politeka писала, что мокрая Седокова восхитила формами в крохотном наряде с цепями: «Взорвала мои глаза!».