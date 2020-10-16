Известная украинская певица и бывшая солистка ВИА-Гры Анна Седокова рассказала о том, как дети поддерживали ее во время всех трудностей в жизни

Звезда поделилась новым постом на тему семьи в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, у Седоковой трое детей – дочери Алина и Моника, а также трехлетний сын Гектор. При этом все трое – от разных отцов.

На новом фото певица позирует с Алиной и Гектором. В посте она призналась, что «эта пара» поддерживала ее все время.

«Я хорошая мама, точно знаю ) Но я в страшном сне видела свою жизнь, в которой я откажусь от всего того, что люблю, своей реализации, работы или музыки и сяду дома. С ребёнком или мужем», - написала звезда.

Она признала, что существует расхожее мнение будто задача женщины – хранить быт и растить детей, однако подчеркнула, что не хотела бы такой жизни для своей дочери.

«Для меня важно, подать своим детям пример того, что человек, следуя за своим талантом, используя свой мозг, качественно работая и не опуская руки, может достичь гораздо большего, чем то с чем он рождается… Выбирайте себя. Ведь только сделав счастливым себя, вы сможете осчастливить тех, кто рядом. А семья всегда поможет», - подытожила Седокова.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Аня сочный апельсин», «Анечка я вас обожаю и уважаю, вы просто супер пупер женщина и мать», «Гектор такой милаш», «Ого доча выросла у вас», - пишут люди.

Напомним, Седокова прижалась к красавцу-мужу, засветив свои аппетитные «булочки».

Как сообщала Politeka, Седокова в тесном топе поставила мужа на четвереньки на глазах у Павла Воли.

Также Politeka писала, что мокрая Седокова восхитила формами в крохотном наряде с цепями.