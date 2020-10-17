Співачка не упускає можливості показати себе в кращому ракурсі

Українська співачка Ганна Седокова, яка вже давно влаштувалася в Москві, порадувала численних фанатів попередніми результатами конкурсу на кращий кавер до її пісні "Літаки"

Результати конкурсу 37-річна артистка опублікована на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Крім відео з кращими каверами, артистка поділилася і власним фото, яке є стоп-кадром з кліпу на пісню "Літаки".

На Ганні – короткий топ, які ледве утримує пишні груди, штани і півчобітки на тонкому каблуці. Співачка стоїть, розставивши ноги і немов прагнучи назустріч вітру.

"Було непросто відбирати роботи, тому що кожен з вас вкладає в музику щось самобутнє, трепетне і таке душевне. Спасибі вам за вашу творчість - вона надихає!"– серед іншого написала Седокова.

Вона запропонувала шанувальникам вибрати кращий серед семи варіантів.

"Тепер на ваших плечах доля конкурсантів, адже тепер саме ви, так, ви — мої музичні експерти — повинні визначити кращих з кращих. Потрібна ваша допомога!❤", – підкреслила співачка.

На створення кліпу на пісню "Літаки" Седокову надихнула історія любові Голанчікової – першої льотчиці-випробувача, яка залишила сцену заради авіації. У пісні Ганна закликає дівчат не боятися робити вибір і щодня йти до своєї мрії, незважаючи на труднощі. У кадрі співачка в пікантних образах гуляє по злітній смузі.

Нагадаємо, Седокова притулилася до красеня-чоловіка, засвітивши свої апетитні "булочки".

Як повідомляла Politeka, Седокова в тісному топі поставила чоловіка на карачки на очах у Павла Волі.

Також Politeka писала, що мокра Седокова вразила формами в крихітному вбранні з ланцюгами.