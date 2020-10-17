Українська співачка Ганна Седокова, яка вже давно влаштувалася в Москві, порадувала численних фанатів попередніми результатами конкурсу на кращий кавер до її пісні "Літаки"

Результати конкурсу 37-річна артистка опублікована на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Крім відео з кращими каверами, артистка поділилася і власним фото, яке є стоп-кадром з кліпу на пісню "Літаки".

На Ганні – короткий топ, які ледве утримує пишні груди, штани і півчобітки на тонкому каблуці. Співачка стоїть, розставивши ноги і немов прагнучи назустріч вітру.

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"Було непросто відбирати роботи, тому що кожен з вас вкладає в музику щось самобутнє, трепетне і таке душевне. Спасибі вам за вашу творчість - вона надихає!"– серед іншого написала Седокова.

Вона запропонувала шанувальникам вибрати кращий серед семи варіантів.

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Мои любимые и талантливые, привет!❤️ Мы подходим к финалу нашего кавер-конкурса на песню «Самолёты».✈️ Было непросто отбирать работы, потому что каждый из вас вкладывает в музыку что-то самобытное, трепетное и такое душевное. Спасибо вам за ваше творчество — оно вдохновляет! Второй отборочный этап завершён, и по его итогам я отобрала 5 самых лучших! Также я оставила 2 финалистов из первого этапа. И теперь на ваших плечах судьба конкурсантов, ведь теперь именно вы, да, вы — мои музыкальные эксперты — должны определить лучших из лучших. Нужна ваша помощь! Голосовать можно только ОДИН раз ❤️ В карусели 7 работ, и у каждого участника свой порядковый номер от 1 до 7, ниже оставляем список, чтобы вы ничего не перепутали: 1. Екатерина Трибул @tribul_ekaterina 2. Алексей Ширяев @alexeyshiriaev 3. MxB @mxb_sound 4. Валерия Можина @valera_mozhina 5. Ксения Авдеева @kseniya_kiev 6. Лёля @milyolyaa 7. Дуэт Бриджи и Мария @bridgie__singer Пишите в комментариях номер исполнителя! Пусть победит сильнейший!💪🏻 #PROсамолеты

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"Тепер на ваших плечах доля конкурсантів, адже тепер саме ви, так, ви — мої музичні експерти — повинні визначити кращих з кращих. Потрібна ваша допомога!❤", – підкреслила співачка.

На створення кліпу на пісню "Літаки" Седокову надихнула історія любові Голанчікової – першої льотчиці-випробувача, яка залишила сцену заради авіації. У пісні Ганна закликає дівчат не боятися робити вибір і щодня йти до своєї мрії, незважаючи на труднощі. У кадрі співачка в пікантних образах гуляє по злітній смузі.

Нагадаємо, Седокова притулилася до красеня-чоловіка, засвітивши свої апетитні "булочки".

Як повідомляла Politeka, Седокова в тісному топі поставила чоловіка на карачки на очах у Павла Волі.

Також Politeka писала, що мокра Седокова вразила формами в крихітному вбранні з ланцюгами.