Украинская певица Анна Седокова, которая давно живет и работает в России, показала, как занимается зарядкой

На странице в социальной сети Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором она с мужем рассказывает о том, как держит себя в форме. Компанию ей составил российский телеведущий Павел Воля со своей супругой Ляйсан Утяшевой по ту сторону экрана, передает Politeka.net.

В кадре Анна появилась в топе, который с трудом удерживает пышный бюст артистки, и розовых лосинах. Ее супруг, баскетболист Янис Тимма – в футболке и шортах. В какой-то момент певица буквально оседлала своего благоверного, усевшись на спину.

От Анны и Яниса не отстают Павел и Ляйсан. В Частности, она показывает упражнение с наклоном вперед и в стороны, а муж держит ее сзади.

Более полный выпуск этой семейной зарядки можно посмотреть в YouTube, ссылкой на которую Анна поделилась на странице.

Отметим, что замужество пошло певице на пользу. Она буквально светится счастьем. Впрочем, то же можно сказать и о ее молодом супруге.

Ранее мы рассказывали, что счастливая Седокова ответила хейтерам, которые пришли к ней в комментарии под свадебные фото. Она вспомнила, как в 22 года после развода с первым мужем мать певицы сказала, что с ребенком она будет никому не нужна. По словам Анны, счастливой женщина может стать в любом возрасте и с любым количеством детей. Главное – верить в себя и не обращать внимания на зависников.

Напомним, что Седокова дала поближе рассмотреть свой "четвертый размер", ни капли стыда: "Дива-богиня".

Как сообщала Politeka, потеря обрушилась на семью Седоковой, звезда взвыла от несправедливости: «Была ближе, чем сестра».

Также Politeka писала, что жгучая Седокова растаяла в объятьях любовника и ошеломила раскованным видом: "В самое сердце".