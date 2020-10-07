Популярная исполнительница Анна Седокова восхитила идеальной фигурой, нарядившись в крохотный наряд с цепями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я не убегу в шторм. Я хочу быть той, о чем вы не знали, что искали. Я хочу быть причиной, по которой ты смотришь на свой телефон и улыбаешься», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Седокова позирует в джинсовом наряде, который эффектно подчеркивает ее идеальную фигуру. Особой пикантности снимку добавляют мокрые волосы знаменитости и цепь на шее.

«Вы что творите? Не вижу экран. Вы взорвали мои глаза», «вау, бомба!», «вот это прелесть», «фантастическая», «было бы удивительно, если бы тело было закрыто», «стриптиз начался😂😂😂Спасибо вашему мужу что разрешает», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что Анна Седокова поразила фанатов, устроив горячие танцы в откровенном наряде

«Упс», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Седокова позирует в эффектном топе и мини-юбке, эффектно присев на звуковую станцию. При этом сама знаменитость танцует на камеру, красиво двигая телом.

Напомним, Седокова без штанов осрамилась развлечениями в фан-секторе, но Бузова оценила.

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Седоковой в белом мини затмила звездную мать на ее же свадьбе: «Я больше не невеста».

Также Politeka писала, что Седокова наконец поделилась кадрами с тайной свадьбы, Никитюк оценила.