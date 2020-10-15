Известная певица Анна Семенович показала, как проводит рабочие будни

Звезда пожаловалась на холод, ведь съемки проходили на катере, пишет Politeka.net. Артистка записала видео прямо с места событий. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Анна надела цветной шарфик, куртку и укрыла ноги, однако это не спасает от холодного ветра. Звезда отметила в конце, что невзирая на погоду, она вместе со съемочной командой продолжает работу: "Мы держимся".

К слову, певица сделала себе красивую прическу в виде игривых кудряшек, а также макияж с длинными ресницами.

"Как холодно, но мы работаем ! Надела на себя все, что было и в путь 😂😜 Люблю свою работу 😍", - написала Семенович.

За два часа пост собрал более 30 тысяч просмотров.

"Береги себя", "Ну блин.береги себя🙏", "Как тебе идут кудри, Аня", "Ань вы же после китайского вируса! Не нужно так рисковать собой! Берегите себя пожалуйста! Будьте осторожны!", "Прическа 👍🌻🌻", "Анечка, берегите здоровье ❤️❤️❤️ Какая вы хорошенькая!! Вам очень к лицу кудряшки 😘😘😘", "КАК ЖЕ ВАМ ИДУТ ЛОКОНЫ 😍ОЧЕНЬ ОООООЧЕНЬ КРАСИВО👍", "Анечка, вы же только переболели.. И уже в холод.. 😮", "Аничка, береги себя, простыть недолго от таких покатушек на лодочке", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Семенович позировала в коротеньком платье, а Басков был в клетчатом костюме. Звезды стояли на сцене с микрофонами.

"Дорогой мой Николай Басков. С днём рождения тебя !!! Ты человек с бесконечно красивой душой, твоя доброта и поддержка , делают многих людей счастливыми. Я очень тебе благодарна , будь счастлив...", - написала артистка.

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