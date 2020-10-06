Известная певица Анна Семенович показала, как выглядела до своей карьеры исполнительницы

Известно, что красотка с детства занималась фигурным катанием и со своим партнером часто завоевывала призовые места, пишет Politeka.net. Однако в 21 год, после долгих тренировок в США, девушка вынуждена была вернуться на Родину.

Как оказалось, серьезная травма мениска и последующая операция заставили Анну покинуть фигурное катание. Спустя несколько месяцев звезда решила попробовать себя в музыке и через время попала в группу "Блестящие".

В своем Инстаграм Анна разместила снимок, в котором она запечатлена совсем юной, в возрасте 16,5 лет - это еще далеко до начала своей карьеры певицы.

"Я всегда была девочка - мечтатель 🦋 С самого детства я умела улетать в свой сказочный мир , где сбывались все мои мечты. Потом я начала наблюдать, как мои мечты из сказочного мира воплощались в реальность. Повзрослев, я начала изучать этот вопрос и поняла, что многое в нашей жизни зависит от наших установок, и наших мыслей", - поделилась Анна в посте.

Звезда сообщила, что благодаря работе над собой она добилась воплощения многих своих мечт. В итоге исполнительница решила научить своих поклонников тому же.

"Какая-то неземная красота...)", "Как необычно, здорово, неожиданно и красиво! Цветок из той жизни, который объясняет откуда появилась нынешняя роза!", "Великолепная Аннушка 👏👏👏👏👏😍😍", "Мисс России в любом возрасте 👍", "Такая невинная", "Такая милая красивая девочка была", - написали пользователи сети.

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