Известная певица Анна Семенович показала себя и рассказала о том, как заболела

На кадрах красотка показалась в белой блузке. Звезда не надела лифчик, а декольте оказалась довольно приличным. Анна волосы решила оставить распущенными и снимала сама себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Китайский вирус добрался до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных. Носите маски и перчатки, избегайте по-возможности людных мест. Ваша коронованная Анна", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Аня, какая вы тут красивая! Настоящая русская красавица!", "Прекрасно выглядишь", "Анна желаю Вам выздоровления!", "Ты ребёнок молнии, умеешь побеждать!", "Без макияжа такая молодая, свежая, хорошенькая".

Сообщалось, что российская артистка Анна Семенович рассказала о том, что делает женщин по-настоящему красивыми.

Звезда опубликовала новое фото, на котором предстала перед поклонниками на в ярком домашнем образе. Она удобно расположилась в плетеном кресле на террасе, надев рубашку оливкового цвета со шнурком на талии, а также расстегнула пуговицы на груди.

Напомним, фигуристая Семенович впечатлила пикантным декольте и пухлыми губками

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