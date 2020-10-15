Відома співачка Анна Семенович показала, як проводить робочі будні

Зірка поскаржилася на холод, адже зйомки проходили на катері, пише Politeka.net. Артистка записала відео прямо з місця подій. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Анна одягла кольоровий шарфик, куртку і вкрила ноги, однак це не рятує від холодного вітру. Зірка відзначила в кінці, що попри погоду, вона разом зі знімальною командою продовжує роботу: "Ми тримаємося".

До слова, співачка зробила собі гарну зачіску у вигляді грайливих кучериків, а також макіяж з довгими віями.

"Як холодно, але ми працюємо ! Одягла на себе все, що було і в дорогу 😂 😜 люблю свою роботу😍", - написала Семенович.

За дві години пост зібрав понад 30 тисяч переглядів.

"Бережи себе", " Ну блін.бережи себе🙏", "як тобі йдуть кучері, Аню", " Ань ви ж після китайського вірусу! Не потрібно так ризикувати собою! Бережіть себе будь ласка! Будьте обережні!", "Зачіска👍 🌻 🌻", " Ганнусю, бережіть здоров'я ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ яка ви Гарненька!! Вам дуже личать кучерики😘 😘 😘", " як же вам пасують ЛОКОНИ 😍 дуже дуууже красиво👍"," Ганнусю, ви ж тільки перехворіли.. І вже в холод.. 😮 ", "Анічко, бережи себе, застудитися не довго від таких покатушек на човнику", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Семенович позувала в коротенькій сукні, а Басков був у картатому костюмі. Зірки стояли на сцені з мікрофонами.

"Дорогий мій Миколо Басков. З днем Народження Тебе !!! Ти людина з нескінченно красивою душею, твоя доброта і підтримка , роблять багатьох людей щасливими. Я дуже тобі вдячна, будь щасливий...",- написала артистка.

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