Известная российская певица Анна Семенович показала себя в ванной в процессе лечения опасного китайского вируса

Не так давно звезда призналась своим поклонникам, что зараза, которая сейчас бушует во всем мире, не обошла стороной и ее. Семенович опубликовала в Инстаграм новый пост, в котором поделилась новыми подробностями о своем самочувствии, сообщает Politeka.net.

«Любимые, спасибо вам большое за поддержку. Я чувствую вашу силу и любовь, и мне стало гораздо легче. Сегодня даже хватило сил, принять мою любимую ванну с солью!!! Какое это удовольствие. Кстати, ванная с солью поднимает иммунитет и очень полезна для суставов», - написала Семенович.

Она также посоветовала всем закалять свой иммунитет и внимательно наблюдать за своим самочувствием, чтобы не пропустить первые симптомы заболевания.

К своему посту певица прикрепила фотографию, на которой она сидит в заполненной ванной. Семенович полностью обнажена и прикрывает грудь одной рукой. Звезда позирует на фото без макияжа.

Ее поклонники тут же принялись обсуждать публикацию.

«С лёгким паром», «Аня ну как не крути я в тебя влюбился», «А слабо во всей красе сфоткаться», «Зачем так дразнит нас», «Фффсее в своем репертуаре...болеет, а сисяндры не забывает рекламировать», «Такая красивая! Естественная, просто красотка», - пишут люди.

Напомним, фигуристая Семенович показала, как выглядела больше 20 лет назад: "Такая невинная".

Как сообщала Politeka, похудевшая Семенович со страшным диагнозом поразила внешностью, домашнее видео: "Уже неделю...".

Также Politeka писала, что пышногрудая Семенович расстегнула рубашку и впечатлила раскованным видом.