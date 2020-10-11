Известная певица Анна Семенович показала себя и рассказала про развлечения

На кадрах Семенович в юбке, пиджаке и очках, которые демонстративно натянула на себя. Звезда сидела на комоде, а после этого начала заигрывать перед камерой, показывая свое желание. Ролик вышел очень соблазнительным и кокетливым. Об этом пишет Politeka.net ссо ссылкой на страничку знаменитости.

"Иногда я люблю пошалить и могу быть очень строгой. Шалунишки, как ваши выходные?", - написала Семенович.

Фанаты посмотрели ролик почти 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Как-то не по возрасту", "Переигрываешь", "Какая пошлятина", "Чуть не упали с трельяжа", "Не надоело этой вульгарности?", "Ужас, а ей кажется что эти кривляния всем нравятся", "Это для эскорта?", "Не идёт, как корове седло", "Смешная какая то здесь, ноги короткие", "Шикарная училка", "Ой,неужели это она мне )) Конфетка", "Смотрим фигурное катание и вспоминаю Вас с Костомаровым!!!".



Сообщалось, что известная певица Анна Семенович показала пляжный снимок в купальнике и нарвалась на критику.

На своей странице в Инстаграм знаменитость разместила пляжный кадр, на котором она позирует в купальнике. В подписи к снимку Анна решила всем рассказать о своей давней подруге, которая живет с мужем, как утверждает певица, в крепком и счастливом браке.

Напомним, Семенович со страшным диагнозом забралась в ванну и показала себя без одежды

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