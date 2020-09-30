Телеведущая, звезда "Ревизора" Ольга Фреймут рассказала о своем партнере по шоу "Танцы со звездами" хореографе Илье Падзине

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Ведущая показала фанатам три фотографии, на двух из которых она вместе с Ильей. На знаменитости надета ярко-красная пижама, Илья, наоборот, удивил строгим стилем – на хореографе костюм, лаковые туфли, голубая рубашка и красный галстук.

"7 интересных фактов о моего партнера @ilyapadzina.

1. Танцует с 2-х лет.

2. Ставил танцевальные постановки в Европе и США.

3. В танцевальном мире считается «королем» контемпа.

4. Не ест сладкое.

5. Носит брекеты.

6. Младше меня на 13 лет.

7. Его очень любят дети. Мы пара 12❤️", – подписала снимки звезда.

Фанаты отреагировали на этот пост множеством комментариев и лайков.

"Вы крутые🔥🔥😍🧡 Олічка ви молодець!!!! Завжди вас любила і люблю!!!! Танцюєте ви круто❤️❤️❤️❤️ Олю, ви чудові!Успіхів Вам потрапити до фіналу! Вболіваємо за вашу пару. ❤️ Лайк за останнє фото 💞 Вдячність і вміння віддавати дуже гарна риса. Ознака благородної натури. Приємно за цим спостерігати. Удачі вам у наступному ефірі і бажаю дійти до фіналу. ❤️ Очень гармоничная пара)) Ждём Вас в финале !!!🤗 Ви дуже класна пара 👍❤️❤️❤️❤️", – пишут они.

Мы писали, что телеведущая, звезда "Ревизора" Ольга Фреймут отличилась очередной выходкой во время последнего эфира "Танців з зірками". На официальной странице канала "1+1" в Инстаграм опубликовали кадры конфликта Фреймут с судьями шоу примой-балериной Екатериной Кухар и хореографом Владом Ямой (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Ольга преподнесла нежиданные подарки членам жюри, сопроводив презент колкими словами:

"Хочу подарить такие ножницы для вышивания. Потому что вышивание успокаивает нервы - они у тебя есть еще. Если что-то захочешь обрезать, язычок себе можешь ... ну, вдруг...", - обратилась Фреймут к Кухар.

"Оля, я тебя благодарю, я думаю, что мы с Машей возьмем тебя в свое падетруа", - достойно ответила ей балерина.

Напомним, что Фреймут публично отчитала Яму, назвав его "мужчинчиком": "Влад, работай над...".

А еще Politeka писала, какой Ольга Фреймут была до славы, красивыми не рождаются: "Кривые зубы, толстенькая...", неизвестные фото.

Также Politeka сообщала, что красотка-сестра Фреймут затмила сонную ведущую после скандалов на «Танцях з зірками»: «Три часа и все…».