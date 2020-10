View this post on Instagram

Дорогие коллеги и все причастные! Поздравляю вас с Международным Днём Балета!🩰 ⠀ Пусть ваши проекты будут самые красивые, концептуальные, громкие, полны аншлагов (как в Украине, так и за границей!)🌟 Пусть ваши старания получают самые высокие награды! ⠀ Будьте вдохновлены и счастливы!🤍 ⠀ #worldballetday