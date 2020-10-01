Балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар удивила внешним видом

Новую публикацию звезда сделала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, украинская звезда засветилась перед своими поклонниками в балетной пачке.

Таким образом, Екатерина Кухар решила поздравить фанатов со своим профессиональным праздником - Международным днем балета.

"Дорогие коллеги и все причастные! Поздравляю вас с Международным Днём Балета! Пусть ваши проекты будут самые красивые, концептуальные, громкие, полны аншлагов (как в Украине, так и за границей!) Пусть ваши старания получают самые высокие награды! Будьте вдохновлены и счастливы!", - подписала она новый видеоролик в своем личном Instagram.

Новый видеоролик, на котором Екатерина Кухар отрабатывает очередной свой балетный номер, пришелся по душе поклонникам, из-за чего они засыпали ее восторженными комментариями.

"Настоящая украинская красавица", "Невероятная Мисс Грация", "Катерина. Как Вы это делаете? Потрясающие ноги и нежные пластичные руки!", "Екатерина и Александр! Поздравляю вас. Любви и вдохновения! Вы - гордость Украины", "Какая молодец", "Красивая...", "Искренне поздравляю", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Екатерина Кухар поставила на место Ольгу Фреймут.

Ольга в новом эфире призналась, что долгое время болела «звездной болезнью», была высокомерной и дерзкой. Сейчас она старается быть нежнее, много работает над собой.

После танца одна из судей проекта Екатерина Кухар заявила, что прислушалась к совету Ольги и сходила в церковь.

По словам балерины, Ольга растет в танце, уже заметен прогресс, но слабой стороной все еще остается шея телеведущей.

Напомним, что печальная Екатерина Кухар заявила о нажитых врагах.

А еще Politeka писала, что конфликт Фреймут и Кухар на "Танцях з зірками" вышел на новый уровень хамства.

Также Politeka сообщала, что скандальная Фреймут взбудоражила «обидным» признанием о собственном муже: «Мы ждем постоянного…».